¥Þ¥óU¤ÎC¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÌ¾Ìç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½FW¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¡¢¤Ë¤ï¤«¤Ëº£²Æ¤Ç°ÜÀÒ¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Îº¬ËÜÅª¤Ê¸¶°ø¤Ë¤Ï·ÀÌó¾ò¹à¤Ë¤¢¤ë25%¤Î¸ºµë¤Ë¤¢¤ë¤ÈÃÏ¸µ»æ¡Ö¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»æ¤Ë¤è¤ë¤È¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤È¥í¥Ê¥¦¥É¤Î·ÀÌó¤Ï½µµë48Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó7800Ëü±ß¡Ë¤Ç¤¢¤ë