ÈþÍÆ²È¤ÎIKKO¡Ê60¡Ë¤¬¡¢µ±¤¯60Âå°Ê¾å¤ÎÃøÌ¾¿Í¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ØÂè8²ñ¥×¥é¥Á¥Ê¥¨¥¤¥¸¡Ù¤Î¡ÖÈþÍÆ¡¦¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì5Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÈþÍÆÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¡ª¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¹õ¤¤¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿IKKOÃÅ¾å¤Ç¤Ï¡Ö»ä¤¬¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢»ä¤âµ¤¤¬¤Ä¤­¤Þ¤¹¤È¤â¤¦60ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡¢¤Ä¤¯¤Å¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡ÖÌµ²æÌ´Ãæ¡£19ºÐ¤Î»þ¤Ë¾åµþ¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢41Ç¯¤È¤¤¤¦·îÆü