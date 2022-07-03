¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¼«Å¾¼Ö¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¤Ë»²Àï¤¹¤ë¥â¥Ó¥¹¥¿¡¼¡¦¥Á¡¼¥à¡ÊMovistar Team¡Ë¤Ï2Æü¡¢¥Ö¥¨¥ë¥¿¡¦¥¢¡¦¥¨¥¹¥Ñ¡¼¥Ë¥ã¡ÊVuelta a Espana¡Ë¤Î¸µ²¦¼Ô¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç¡ÊAlejandro Valverde¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤È¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Ë¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£2Áª¼ê¤Ï¤È¤â¤Ë·Ú½ý¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç¤ÏÅÚÍËÆü¡Ê2Æü¡Ë¡¢¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥óÆîÅìÉô¥à¥ë¥·¥¢¡ãMurcia¡ä¶á¹Ù¤Î¡Ë¥¢¥ë¥«¥ó¥¿¥ê¡¼¥¸¥ã¡ÊAlcantaril