（写真・AP/アフロ）好調を続けていたシカゴ・カブスの鈴木誠也外野手に、思わぬアクシデントが発生した。カブスは4月16日（日本時間・以下同）、鈴木が右脇腹を痛めたとして、10日間の負傷者リスト（IL）入りしたと発表した。15日の試合の走塁中に違和感を感じたという。16日の試合前、報道陣から「脇腹に関しては、いつごろ違和感を感じたのか」と聞かれた鈴木は「体はすごく状態はよくて、何も問題なかったんですけど、突