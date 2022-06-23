「巨人−ＤｅＮＡ」（２３日、東京ドーム）巨人のアダム・ウォーカー外野手（３０）の懸命な守備にスタンドが沸いた。０−３で迎えた三回１死。佐野が放ったレフトへの大飛球に対し、左翼・ウォーカーはフェンス際まで追って大ジャンプ。グラブを差し出して見事に好捕し背中からフェンスに激突すると、ファンから大きな拍手が送られた。二回２死一、二塁では蛯名の左前打に対し、チャージしたウォーカーは本塁へダイレクト