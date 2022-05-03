元FacebookのMeta社は、ハイエンドVRヘッドセット「Project Cambria」を年内に発売する予定です。同社からは公式な続報はありませんが、「顔にかぶるノートPC」といった目標や、いくつかの詳細なリーク情報が伝えられています。 Meta 有料ニュースメディアThe Informationによると、Cambriaは社内では「顔のためのラップトップ（ノートPC）」または「顔のためのChromebook」と呼ばれているそうです。すなわちChromebookに近いスペ
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