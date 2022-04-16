2022年夏に東映特撮ファンクラブ（TTFC）での配信が決定しているオリジナル作品『オーズ10th仮面ライダーバースバースX誕生秘話』。これまで、タイトルロゴと仮面ライダーバースXの場面写真のみが発表されていたが、メインビジュアルとキャスト、新たな場面写真2点が解禁となった。【写真】オーズドライバーを装着する比奈メインビジュアルは、主演の君嶋麻耶が演じる仮面ライダーバース／後藤慎太郎を中心に火野映司（渡