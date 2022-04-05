かつて旅人の道案内の役割を果たし、下半分が約35キロ離れた福岡県東峰村で見つかった、江戸時代の「湯屋の辻の道標（みちしるべ）」が、上半分とつないで復元され、再び大分県中津市相原に設置された。こうした経緯で道標が復元されるのは、極めて珍しいという。【宮本勝行】道標下半分見つかった経緯は？この道標は、宇佐神宮（宇佐市）につながる勅使街道だった県道沿いにある。測量で1811年にここを通過した伊能忠敬の日