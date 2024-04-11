日本で一番うまい唐揚げ店を決定する「第15回からあげグランプリ®授賞式」を開催！ 各部門の最高金賞受賞者の発表とともに、2010年の開催以降第2回となる“グランドチャンピオン”も誕生しました。【動画】ネットで人気の爆食女子が食べまくり！グランドチャンピオン決定「からあげグランプリ®」とは、「今一番美味しい唐揚げはどれだ？」を合言葉に、本当にうまい唐揚げ店を決めるべく、2010年より毎年開催している人気