ロシア軍によるウクライナの民間人に対する戦争犯罪行為が、被害者らの証言で相次ぎ明らかになっている。成人男性だけでなく、無抵抗の女性や子供にも容赦ない暴力が加えられた。（国際部吉永亜希子） ■後ろ手 国際人権団体「ヒューマン・ライツ・ウォッチ（ＨＲＷ）」は、ロシア軍が一時占拠した地域の住民