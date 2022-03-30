ブロッコリーの品種名が密かに面白いらしい。【写真】ブロッコリーが挨拶している…かわいい大半の消費者は、スーパーなどでブロッコリーを購入する際、ただ「ブロッコリー」としか認識しないが、生産者向けの種子のパッケージにはちょっと驚くような品種名が記されているという。中でもここ最近注目を集めているのが、「おはよう」「こんにちは」「こんばんは」という3種。あるTwitterユーザーが「ブロッコリーの品種、礼儀正しい