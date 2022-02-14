“超体育会系”だ。日本ハム・新庄剛志ビッグボス（５０）である。楽天との練習試合、一回の攻守交代の時だった。ネット裏のブースで試合を見ていたが、突然立ち上がり、姿を消した。数秒後、サングラスと赤いマスク姿でベンチから飛び出し、三塁コーチャーの楽天・奈良原浩コーチに駆け寄った。そして、握手を求め言葉を交わすと、またすぐに走ってベンチへ消えた。センター後方の外野スタンドで一連の“アクション”を撮影