［北京１２日ロイター］ - 中国の中国国家薬品監督管理局は１２日、米製薬大手ファイザーの新型コロナウイルス経口薬「パクスロビド」を条件付きで承認したと発表した。中国で承認された最初の新型コロナ経口薬となった。軽度から中等度の成人患者で、重篤な症状になるリスクの高い人向けに承認された。今後さらに研究を行い、当局に結果を提出する必要があるとしている。中国がすでにファイザーと同薬の調達について協議