今回はゴーヤについて書いていきたいと思います。 ゴーヤの旬ゴーヤの旬は6〜8月の夏ど真ん中です。ゴーヤは沖縄など暑い地域では5月ごろから出始めますが、やはり美味しい旬の時期は真夏です。旬の夏のゴーヤは栄養価が高いのも特徴です。ゴーヤは東インドや東南アジアが原産地で、江戸時代くらいに沖縄に渡来したとされています。ゴーヤは沖縄では古くから食され、最近では県外にも沖縄の食文化が伝わり、多くの地域で食