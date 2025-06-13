婚活中の女性から人気の高い高収入男性は、結婚相手にどんなことを望んでいるのでしょうか。今回は年収600万円以上の20代から30代の独身男性215名へのアンケートを参考に、「年収600万円以上の高収入男性が『こんな子がいたら結婚するのに！』と思う女性の特徴９パターン」をご紹介します。【１】上司宅にお邪魔しても安心できる社交的なマナーを身につけている「仕事関係の人に会わせることもあるので」（30代男性）という理由で