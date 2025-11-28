気持ちを込めた彼女へのプレゼント。しかし、なかには彼女をドン引きさせてしまうようなプレゼントを贈ってしまう男性もいるようです。では一体、どのようなプレゼントが、彼女をドン引きさせるのでしょうか。今回は、プレゼント選びに失敗しないように「彼女が絶句するプレゼント９パターン」を紹介させて頂きます。【１】母親が編んだマフラー男性の手編みのマフラーでもドン引きですが、それを超えるケースです。「お母さんが編