旅先での男性の何気ない行動を見て、思わず女性が惚れ直してしまうことはよくあるようです。そこで今回は『オトメスゴレン』女性読者のアンケートをもとに、「旅行中、『この人頼れる！』と感じる彼氏の行動」を紹介します。【１】海外でも通用するほど、外国語を使いこなしている。「ホテルのフロントの外国人スタッフと対等に会話できてたら尊敬しちゃう」（３０代女性）と、海外旅行では語学力のある男性がとても重宝されるよう