昔は「アラフォーなんておっさん」と思っていたのに、いざ自分がなってみると「意外とガキだ」と感じるもの。そんな「中身の若さ」を年下女性に理解してもらうには、普段からどんなことを心掛けるといいのでしょうか。そこで今回は、インターネットユーザーの独身女性264名に聞いたアンケート調査を参考に「20代女子が『中身は若い』と感じるアラフォー男性の特徴」をご紹介します。【１】人ごみに臆さず、話題のスポットにどんど