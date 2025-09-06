20代女子が「中身は若い」と感じるアラフォー男性の特徴９パターン
昔は「アラフォーなんておっさん」と思っていたのに、いざ自分がなってみると「意外とガキだ」と感じるもの。そんな「中身の若さ」を年下女性に理解してもらうには、普段からどんなことを心掛けるといいのでしょうか。そこで今回は、インターネットユーザーの独身女性264名に聞いたアンケート調査を参考に「20代女子が『中身は若い』と感じるアラフォー男性の特徴」をご紹介します。
【１】人ごみに臆さず、話題のスポットにどんどん出掛けていく
「どっか行こうって誘っても『人が多いからやだ』という人はおっさん認定しますね」（20代女性）というように、混雑が予想される場所を嫌がらない態度は、若い心を象徴していると思われるようです。ただし、「一人でパンケーキに３時間並ぶ」など、はたから見ると痛々しそうな行動は慎むべきかもしれません。
【２】オールナイトイベントで朝まで遊び続けられる
「おじさんは最後まで付き合ってくれるだけで『おお！』と思います（笑）」（20代女性）というように、徹夜でも遊び通せる気力があると、仲間意識を持ってもらえるようです。とはいえ、若い人のなかではしゃぎすぎるのも悪目立ちするので、程度はわきまえましょう。
【３】気の利いたLINEスタンプを上手に使う
「多用されても困るんですけど、ほどよいタイミングで使われるといい」（20代女性）というように、センスの良いLINEスタンプを適度に使えるアラフォー男性は、付き合いやすいと思われるようです。「こんなのどこで見つけたの？」というレアなものにこだわるのも興味を引くでしょう。
【４】センスが昔で止まっておらず、流行をさりげなく取り入れている
「髪型とか私服とか、一応流行を押さえているのがわかると素敵」（20代女性）というように、ちゃんとファッションのトレンドを知っていると、年下女性の目に留まるようです。ただし、年齢不相応なものまで取り入れないよう、注意が必要でしょう。
【５】読みにくいアーティスト名、商品名を間違わずに言える
「これは歳がバレやすいシーンですからね」（20代女性）というように、基礎知識がないと読めない人やモノの名前を知っているのもポイントが高そうです。「読めない文字列」に出くわしたら、いちいち検索する癖をつけておくとよいでしょう。
【６】カラオケでいま流行っている曲を普通に歌える
「『え、これ誰が入れたの？』って曲を歌い出すとびっくりする」（20代女性）というように、若者に人気の曲を歌えるアラフォー男性は一目置かれるようです。ただしジャンルに偏りがあると、若さとは別のイメージが色濃くなるので、J-POPを中心にすると無難そうです。
【７】新発売のアイスやスナックにやたら詳しい
「いくつになってもお菓子を食べてるのがかわいい」（20代女性）というように、見た目によらずお茶目な一面をのぞかせるのも、温かく見守ってもらえるようです。とはいえ、味覚がお子ちゃまだと思われぬよう、大人グルメにも造詣を深めておきましょう。
【８】サーフィンやフットサルなどのイケてる運動習慣がある
「女の子もやってみたいと思えるスポーツならいい感じ」（20代女性）というように、ガチすぎないアクティブな趣味を持つと、好意的にみられるようです。何歳でもチャレンジする姿は若い印象につながりやすいので、「最近始めたんだ」とアピールしてみましょう。
【９】アイドルグループのメンバーの顔と名前が一致する
「おじさんになると若い子の見分けがつかなくなるみたいなので」（20代女性）というように、流行りの芸能人について、ある程度覚えておくのは基本のようです。ただし、あまりに詳しすぎてもドン引きされそうなので、グループなら主要メンバーを押さえる程度に留めましょう。
いくら中身が若いからとはいえ年齢や見た目にそぐわない言動には、痛さが伴うもの。いずれにせよやりすぎは禁物で、「若者文化をある程度かじっている」程度に留めておくのが無難でしょう。（熊山 准）
【調査概要】
期間：2015年3月14日から21日まで
対象：合計264名（独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
