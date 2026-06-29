今日29日(月)の関東地方は、晴れマークはあるものの、曇りや雨のすっきりしない天気の所が多いでしょう。特に南部の山沿いや北部では午後は所々で雷を伴って激しく降る見込みです。明日30日(火)は日中は晴れ間の出る所が多く、梅雨の晴れ間となるでしょう。蒸し暑さも復活しそうです。7月前半も梅雨空の日が多く、関東甲信の梅雨明けはまだ先となるでしょう。今日29日は所々で雨山沿いでは激しい雨や雷雨も今日29日(月)の関東地