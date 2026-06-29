今日29日(月)の関東地方は、晴れマークはあるものの、曇りや雨のすっきりしない天気の所が多いでしょう。特に南部の山沿いや北部では午後は所々で雷を伴って激しく降る見込みです。明日30日(火)は日中は晴れ間の出る所が多く、梅雨の晴れ間となるでしょう。蒸し暑さも復活しそうです。7月前半も梅雨空の日が多く、関東甲信の梅雨明けはまだ先となるでしょう。

今日29日は所々で雨 山沿いでは激しい雨や雷雨も

今日29日(月)の関東地方は、日本の南に停滞する前線や湿った空気、上空の寒気の影響で雲が広がりやすく、所々で雨が降るでしょう。晴れマークがあっても、日中は曇りや雨の所が多いでしょう。平野部でも雨の降る時間がありそうですが、特に南部の山沿いや北部では午後は雷を伴って激しく降る所があるでしょう。急な激しい雨や落雷、突風にご注意ください。



最高気温は東京都心や横浜、さいたま、千葉など、25℃から26℃くらいで昨日28日(日)より高いものの、平年よりやや低いでしょう。東京都心では25日(木)から28日(日)まで4日連続で日照時間が0.0時間となるなど、梅雨空が続いています。日差しは少ないものの、湿度が高いため、体感は少し蒸し暑く感じられそうです。

30日は晴れ間が戻る 気温上昇で蒸し暑さ復活

明日30日(火)は高気圧に緩やかに覆われるため、雲は残るものの、晴れ間の出る所が多くなるでしょう。梅雨の晴れ間となりそうです。ただ、午後は山沿いを中心ににわか雨の可能性がありますので、空模様の変化にご注意ください。



最高気温は東京都心や横浜、さいたま、千葉で28℃前後まで上がる見込みです。日差しが戻るため、蒸し暑さもアップするでしょう。屋外で活動する際は、こまめな水分補給や休憩を心掛けるなど、熱中症対策が必要です。

7月前半も梅雨空 梅雨明けはまだまだ先

明後日7月1日(水)も晴れ間が出て、最高気温は30℃近くまで上がる所が多いでしょう。2日(木)以降、7月前半も前線や湿った空気の影響を受けやすく、曇りや雨の日が続く見込みです。再び雨の強まるタイミングがありそうですので、外出の際は最新の天気予報を確認すると安心です。



関東甲信は、昨年はちょうど今頃の6月28日頃に梅雨明けとなりました。関東甲信の梅雨明けの平年は7月19日頃ですが、6月22日に気象協会が発表した梅雨明け予想によると、今年の関東甲信のは梅雨明けは、7月中旬頃の予想です。平年並みか平年より早くなるものの、まだしばらくすっきりしない日は多いでしょう。