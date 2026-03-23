Sunwodaは、東京で開催された「SMART ENERGY WEEK 2026」において、最新のエネルギー貯蔵技術とソリューションを展示しました。会期中、同社の836kWh液冷ESS（エネルギー貯蔵システム）は、TÜV Rheinlandが実施したCE-EMC適合試験に合格し、証明書を取得しました。このマイルストーンは、国際基準への準拠を強化するものであり、日本およびグローバル市場へのさらなる拡大を後押しします。 **