公益社団法人日本青年会議所公益社団法人日本青年会議所(所在地：千代田区麹町2丁目12-1 VORT半蔵門7F、会頭：外口 真大、以下「日本JC」)が取り組む国際貢献事業「SMILE by WATER」では、この度、カンボジア・メチュレイ村に大型浄水設備が完成し、地域住民を招いたオープニングセレモニーを開催いたしました。2025年5月25日、浄水設備の完成を記念したオープニングセレモニーにて。170名を超える住民