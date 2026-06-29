明大前商店街振興組合が、ニッポン放送の番組コーナーの中継先として、明大前商店街のすずらん通りが取り上げられると発表しました。放送期間は、2026年6月29日（月）から7月2日（木）までの4日間とされています。







初日の放送では、商店街の全体像や地域の特色が紹介されたと説明しています。続く3日間は、同局のアナウンサーが各店舗を訪れ、店主へのインタビューを通じてそれぞれのこだわりを生中継で伝える予定です。







また、6月30日（火）の放送にはコーラスグループ「ベイビーブー」が特別に出演し、店主からのリクエストに応じたアカペラを披露する企画も組み込まれています。同組合は今回の放送を通じ、個性あふれる店舗の様子を全国へ届け、地域への来訪を促すきっかけにしたいと述べています。今後も継続して地域の情報発信を行い、振興に取り組んでいく構えです。









放送概要

・番組名：ニッポン放送「垣花正 あなたとハッピー！」内「前島花音のあなたにハッピー届けたい！」

・放送日時：2026年6月29日（月）～7月2日（木） 各日10:28頃～10:38頃（生放送）

・公式サイト：

https://bizpageplus.livedoor.com/meidaimae

・主な特徴：

・明大前商店街のすずらん通りから4日間にわたり生中継を実施。

・店舗訪問や店主へのインタビューを通じた地域情報の発信。

・6月30日（火）にはコーラスグループ「ベイビーブー」によるアカペラ歌唱を予定。

・放送後7日間は、radikoの「タイムフリー」機能で視聴可能。









※この記事はライブドア社のAIライターにより自動生成されたものです。オリジナル記事はこちら。