「NHK学生ロボコン2026・ABUアジア太平洋ロボコン2026」へ協賛、京都工芸繊維大に特別賞を授与

予選リーグ・決勝トーナメントともに各校による熱い試合が繰り広げられました。なかでも京都工芸繊維大ForteFibre（フォルテフィブレ）は、R1は高速かつ正確な動作と粘り強いリカバリー能力を発揮し、R2は独創的な足回り機構による優れた走破性能を実現するなど、随所で高い技術力を見せてくれました。【特別賞の授与について、ヤマハ発動機ロボティクス事業部長 小林一裕コメント】「超高速な半自動移動のR1と、大会随一の足回り機構で段差を乗り越えるR2を巧みに操って見事決勝トーナメントに進出されました。皆さんの技術力と熱意に感動しました。」