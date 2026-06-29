こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「NHK学生ロボコン2026・ABUアジア太平洋ロボコン2026」へ協賛、京都工芸繊維大に特別賞を授与
ヤマハ発動機株式会社は、今年6月14日に東京都大田区総合体育館で開催された「NHK学生ロボコン2026〜ABUアジア・太平洋ロボコン代表選考会〜」（主催：NHK、NHKエンタープライズ）に協賛し、高速かつ正確な操作技術と優れたリカバリー能力、さらに独創的な機構設計や技術的工夫が見られた京都工芸繊維大「ForteFibre（フォルテフィブレ）」殿に「ヤマハ発動機特別賞」を授与しました。
本大会は“カンフークエスト”をテーマに、2台のロボットが協力して「武器」を組み立てた後に、「秘伝書」と呼ばれる箱をフィールド上で回収し、3×3マスの「秘伝書棚」に配置するまでの時間や得点を競います。2台のロボットはそれぞれ、オペレーターによる操縦ロボット（R1）と自動走行ロボット（R2）と役割が決まっており、得点には人とロボットの協調が重要になります。
予選リーグ・決勝トーナメントともに各校による熱い試合が繰り広げられました。
なかでも京都工芸繊維大ForteFibre（フォルテフィブレ）は、R1は高速かつ正確な動作と粘り強いリカバリー能力を発揮し、R2は独創的な足回り機構による優れた走破性能を実現するなど、随所で高い技術力を見せてくれました。
【特別賞の授与について、ヤマハ発動機ロボティクス事業部長 小林一裕コメント】
「超高速な半自動移動のR1と、大会随一の足回り機構で段差を乗り越えるR2を巧みに操って見事決勝トーナメントに進出されました。皆さんの技術力と熱意に感動しました。」
本大会は、2026年8月23日に中国・香港で開催される「ABUアジア・太平洋ロボットコンテスト2026中国・香港大会」予選会となっています。
優勝した豊橋技術科学大学「とよはし☆ロボコンズ」は、日本代表として出場します。
ヤマハ発動機では、「若いエンジニアたちの『モノづくり』に対する情熱と能力の育成、 人材交流を通じて、アジア・太平洋地域の発展に貢献すること」という大会の目的に共感し、当該大会への協賛も実施します。日本を含むアジア太平洋地域のロボティクスを学ぶ学生を応援するとともに、"ヤマハロボティクス"を多くの方に知っていただく機会にしたいと考えております。参加する学生の皆さんの活躍に期待しています。
本大会の模様は、NHK総合テレビ（全国）で放送される予定です。
【番組情報】
番組名：NHK総合「学生ロボコン2026」
放送予定日時: 2026年7月19日（日）午後1時50分〜2時45分【総合】
※インターネットサービス「NHK ONE」で同時配信／見逃し配信（放送後１週間）があります
【大会概要】
ＮＨＫ学生ロボコン2026〜ABUアジア・太平洋ロボコン代表選考会〜
日程：2026年6月14日（日）
会場：大田区総合体育館（東京都大田区東蒲田1丁目11-1）
主催：ＮＨＫ、ＮＨＫエンタープライズ
ウェブサイト：学生ロボコン https://official-robocon.com/gakusei/
■本件に関するお問合わせ先
ロボティクス事業部 管理部
053-525-7084
関連リンク
NHK学生ロボコンウェブサイト
https://official-robocon.com/gakusei/
予選リーグ・決勝トーナメントともに各校による熱い試合が繰り広げられました。
なかでも京都工芸繊維大ForteFibre（フォルテフィブレ）は、R1は高速かつ正確な動作と粘り強いリカバリー能力を発揮し、R2は独創的な足回り機構による優れた走破性能を実現するなど、随所で高い技術力を見せてくれました。
【特別賞の授与について、ヤマハ発動機ロボティクス事業部長 小林一裕コメント】
「超高速な半自動移動のR1と、大会随一の足回り機構で段差を乗り越えるR2を巧みに操って見事決勝トーナメントに進出されました。皆さんの技術力と熱意に感動しました。」
ヤマハ発動機特別賞を授与した京都工芸繊維大「ForteFibre（フォルテフィブレ）」メンバーと当社ロボティクス事業部メンバー
本大会は、2026年8月23日に中国・香港で開催される「ABUアジア・太平洋ロボットコンテスト2026中国・香港大会」予選会となっています。
優勝した豊橋技術科学大学「とよはし☆ロボコンズ」は、日本代表として出場します。
ヤマハ発動機では、「若いエンジニアたちの『モノづくり』に対する情熱と能力の育成、 人材交流を通じて、アジア・太平洋地域の発展に貢献すること」という大会の目的に共感し、当該大会への協賛も実施します。日本を含むアジア太平洋地域のロボティクスを学ぶ学生を応援するとともに、"ヤマハロボティクス"を多くの方に知っていただく機会にしたいと考えております。参加する学生の皆さんの活躍に期待しています。
本大会の模様は、NHK総合テレビ（全国）で放送される予定です。
【番組情報】
番組名：NHK総合「学生ロボコン2026」
放送予定日時: 2026年7月19日（日）午後1時50分〜2時45分【総合】
※インターネットサービス「NHK ONE」で同時配信／見逃し配信（放送後１週間）があります
【大会概要】
ＮＨＫ学生ロボコン2026〜ABUアジア・太平洋ロボコン代表選考会〜
日程：2026年6月14日（日）
会場：大田区総合体育館（東京都大田区東蒲田1丁目11-1）
主催：ＮＨＫ、ＮＨＫエンタープライズ
ウェブサイト：学生ロボコン https://official-robocon.com/gakusei/
■本件に関するお問合わせ先
ロボティクス事業部 管理部
053-525-7084
関連リンク
NHK学生ロボコンウェブサイト
https://official-robocon.com/gakusei/