「ハードロックカフェ」 ロックショップ 食事券もついたお得な夏の福袋 「SUMMER LUCKY BAG」販売

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折りたたみ可能なバックパックとロゴ入りTシャツに、ハードロックカフェ・レストランで利用いただける3,000円分の食事券がついた夏の福袋

販売開始 ： 2026年7月1日（水）

　

様々な音楽を聴きながら料理が楽しめるアメリカンレストラン「ハードロックカフェ」に併設するロックショップの国内各店（東京・六本木／上野駅東京／横浜／京都／大阪なんば／ユニバーサル・シティウォーク大阪）では、夏の福袋として、折りたたみ可能なバックパックとロゴ入りTシャツに、ハードロックカフェ・レストランで利用いただける3,000円分の食事券がついた「SUMMER LUCKY BAG」を、7月1日（水）より1,000個限定(※)で販売開始します。

※国内全店での合計個数。店舗によって取扱個数は異なります。

　







　

ハードロックカフェ、夏の福袋「SUMMER LUCKY BAG」は、コンパクトに折りたためる軽くて便利なバックパックに、夏に大活躍必至のハードロックカフェ・ロゴ入りTシャツにくわえ、レストランでご利用いただける3,000円分の食事券がついたスペシャルバリューの内容となっています。

　

さらに、各店先着100名様に非売品のピンバッジをプレゼントします。

　





非売品ピンバッジ






　

ハードロックカフェ ロックショップ 「SUMMER LUCKY BAG」 販売概要

　

◆ 販売開始：

　2026年7月1日（水）〜29日　

◆ 販売商品：

　SUMMER LUCKY BAG

◆ 販売価格：

　5,500円（税込）

◆ 内容：

　・ ハードロックカフェ ロゴTシャツ

　・ オリジナルバックパック

　・ ハードロックカフェ お食事券 3,000円分 ※国内レストランでご利用いただけます。

　 ★ 各店先着100名様に非売品のピンバッジをプレゼント

◆ 販売店舗：

　ハードロックカフェ ロックショップ 国内6店舗

　東京店／上野駅東京店／横浜店／京都店／大阪なんば店／ユニバーサル・シティウォーク大阪店

◆ ハードロックカフェ 公式ホームページ：

　https://hardrockjapan.com/

　





ハードロックカフェ ロゴTシャツ










オリジナルバックパック










ハードロックカフェ お食事券（イメージ）








　

ハードロックⓇ概要


世界約75カ国、300以上の都市にホテル、カジノ、ロックショップ、コンサート会場、カフェを展開するハードロック・インターナショナルは、世界でも最も認知の高い企業の一つです。　エリック・クラプトンのギターから始まった、ハードロックが所有する88,000点以上の貴重なメモラビリア（有名ミュージシャンの衣装や楽器）のコレクションは、世界中の店舗に展示されています。

　

グローバル・ロイヤリティプログラム「Unity by Hard Rock™」では、会員の趣向に合わせ、世界中の参加店舗で、さまざまな特典を提供しています。また、「Hard Rock Digital」においては、エキサイティングなスポーツベッティングとiGamingの体験を提供しており、世界中のプレーヤーから注目が集まっています。

ハードロック・インターナショナルは、旅行、ホスピタリティ、ゲーム、エンターテインメント、フード＆ビバレッジの業界において、数多くの賞を受賞しています。企業評価では、S&PグローバルレーティングにおいてBBBの評価、フィッチレーティングにおいてもBBBの評価をされています。

　

ハードロック・インターナショナルの詳細については、www.hardrock.com または shop.hardrock.com

　

【公式ホームページ】

https://hardrockjapan.com/

【ハードロックカフェ 国内店舗】

・東京店

　東京都港区六本木5-4-20

　TEL.03-3408-7018

・上野駅東京店

　東京都台東区上野7-1-1 アトレ上野１階

　TEL.03-5826-5821

・横浜店

　神奈川県横浜市⻄区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 1階

　TEL.045-682-5626

・京都店

　京都府京都市東山区四条通大和大路西入中之町216 祇園OKIビル1・3・4階

　TEL.075-606-5563

・ 大阪なんば店（ロックショップ）

　大阪府大阪市中央区難波3丁目4番10号　伊藤屋ビル

　TEL. 06-6647-6011

・ユニバーサル・シティウォーク大阪店

　大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク大阪 3・4階

　TEL.06-4804-3870

　

本件に関するお問合わせ先

株式会社 WDI JAPAN　マーケティング部

広報：大林　ohbayashi@wdi.co.jp

関連リンク

ハードロックカフェ・ジャパン オフィシャルオンラインショップ

https://hrcjapan.official.ec/

WDI

https://www.wdi.co.jp/

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