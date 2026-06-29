今年で29回目を迎える『産業交流展』は、優れた技術や製品を持つ首都圏の中小企業やスタートアップが一堂に会し、販路拡大や企業間連携を目的として開催される総合展示会となり、「IT・AI・DX」「環境・エネルギー・GX」「ヘルスケア・医療・福祉」「ものづくり」の4分野を中心に出展者を募集しています。





＜公式サイト＞ https://www.sangyo-koryuten.tokyo/





昨年度「産業交流展2025」の模様(受付)





今回の募集は5月29日(金)から始まりましたが、約一か月を経過した段階でお申し込み件数も200件を超え順調な滑り出しとなりました。その出展内容も、最新のAI技術を活用した企業、省エネ大賞表彰企業、障害・福祉関係企業、航空宇宙産業関連企業など、まさに「業種を超えた出会いを生む総合展示会」に相応しい陣容を整えつつあります。出展者と来場者の商談だけでなく、出展者同士の交流も生み出す『産業交流展』だからこそ得られる、“まだ見ぬパートナーとの出会い”が期待できる展示会として出展者を募集しています。





この本展へのお申し込みは【7月31日(金)まで】引き続き受け付けています。

※予定出展者数に達し次第、キャンセル待ちとなります。





＜産業交流展会員も併せて募集中＞

現在、出展登録と併せて、産業交流展会員も募集中です。会員の皆様には、国や自治体の最新の支援情報やその活用方法、産業交流展の出展・来場募集情報など、企業の成長に欠かせない様々な支援情報が満載のトピックをダイレクトメールでお届けいたします。出展登録と併せて是非ご登録ください！

会員登録フォーム： https://ws.formzu.net/fgen/S830204153/









【開催概要】

■開催日時

2026年11月11日(水)～13日(金)10:00～17:00 ※13日(金)のみ16:00閉場予定





■開催会場

東京ビッグサイト 西展示棟 https://www.bigsight.jp/





■出展要件

原則として以下の条件を満たす中小企業者・事業協同組合・企業組合・その他の団体等が対象となります。

●首都圏(東京都／埼玉県／千葉県／神奈川県／茨城県／栃木県／群馬県／山梨県)に事業所を有する企業など

●出展対象分野(1)IT・AI・DX (2)環境・エネルギー・GX (3)ヘルスケア・医療・福祉 (4)ものづくりに該当する企業など





■特別企画

◎本展アンバサダー・野口 聡一氏特別講演ほかのステージイベント

◎展示会参加者交流会ほかの各種サポート企画





■昨年実績

出展者数＝695社／来場者数＝12,720名









【募集概要】

■募集期間

2026年5月29日(金)～7月31日(金)





■出展料

A中小企業者・団体＝77,000円(税込)※小規模企業者を除く

B小規模企業者＝55,000円(税込)※小規模企業者の例 製造業の場合 従業員20人以下





■申込方法

産業交流展2026公式WEBサイトよりお申込みください

https://www.sangyo-koryuten.tokyo/





■出展に関する問い合わせ先

産業交流展2026運営事務局

［TEL］03-6416-9603

［E-mail］ info@sangyo-koryuten.tokyo

［受付時間］平日10:00～17:30









【主催ほか】

■主催

産業交流展 実行委員会

東京都／東京商工会議所／東京都商工会議所連合会／東京都商工会連合会

東京都中小企業団体中央会／株式会社 東京ビッグサイト／

公益財団法人 東京都中小企業振興公社

地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター





■後援

一般社団法人 東京工業団体連合会／独立行政法人 中小企業基盤整備機構／

東京信用保証協会／東京中小企業投資育成株式会社





■連携都市

埼玉県／千葉県／神奈川県／茨城県／栃木県／群馬県／山梨県

さいたま市／千葉市／横浜市／川崎市／相模原市









「産業交流展2026」アンバサダー

野口 聡一氏プロフィール





「産業交流展2026」アンバサダー・野口 聡一氏





1965年神奈川県生まれ。博士(学術)。3回の宇宙飛行に成功し世界で初めて3種類の宇宙帰還を達成した宇宙飛行士としてギネス世界記録2部門認定。2021年「宇宙からのショパン生演奏」動画などでYouTube Creator Award受賞。国際NPO「Genius 100」財団が選出する「世界の100人」に選出。

宇宙帰還後の燃え尽き体験や死生観を掘り下げた「宇宙の当事者研究」により日本質的心理学会論文賞など受賞。ボーイスカウト特別功労賞。プラチナエイジスト 2025文化教育部門賞受賞。

株式会社 国際社会経済研究所理事兼CTO／株式会社IHIアカデミー長／カップヌードルミュージアム名誉館長／立命館大学学長特別補佐／東京大学特任教授／国連WFP協会顧問／世界経済フォーラム(ダボス会議)上級フェロー／宇宙財団理事

映画「イントゥ・ザ・ネイチャー」「ハン・ソロ」「星つなぎのエリオ」などで声優としても活躍。趣味は料理・キャンプ・作詞(Sony Music Artists契約)・飛行機操縦。





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