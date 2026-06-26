六甲山観光株式会社（本社：神戸市灘区 社長：妹尾昭孝）が運営する、ROKKO森の音ミュージアムでは、2026年7月1日（水）～8月26日（水）に「アートと出会う！大学生割引キャンペーン」を開催します。

アートと出会う！大学生割引キャンペーン

当施設の六甲山の景観を活かしたナチュラルガーデン「SIKIガーデン～音の散策路～（以下、SIKIガーデン）」には、2025年より常設作品となった奈良美智《Peace Head》や、2026年3月より特別寄託作品として展示中の草間彌生《南瓜》など国内外で活躍中のアーティストによる野外アート作品を計8点展示しています。また、屋内の「森の音ホール」では19世紀後半から20世紀初頭にかけて欧米で製作されたアンティーク・オルゴールなどの自動演奏楽器の展示、演奏を行っています。

近年、ビジネスやテクノロジーの分野においても「デザイン思考」や「アート思考」の重要性が高まっています。しかし、日々の学業や生活の中で、実物のアート作品を鑑賞する機会をハードルに感じる学生も少なくありません。そこで、次世代を担う大学生の皆さんに「アートと出会う、楽しむ、学ぶ」きっかけを提供したいと考え、今回のキャンペーンを企画しました。若い感性が多様な表現に出会うことで、新たな視点やクリエイティビティを育む一助となることを目指します。





【期間】2026年7月1日（水）～8月26日（水）

【対象】

全国の大学・大学院・短期大学・専門学校・高等専門学校に在籍する学生

※受付にて学生証をご提示ください。

※会計後の割引はできません。

【料金】通常料金：1,700円 ⇒割引料金：1,000円





■アートと出会う！博物館の見どころ

【開催中】フェア「ハーモニー・オブ・ガーデン」概要

フラワーシーズンを迎える「ガーデン」と当施設の見どころの「音楽」「アート」の調和をテーマにしたフェアを開催しています。期間中は、施設内「SIKIガーデン」の自然とともに音楽、楽器、鳥のさえずりなどの自然の音が体感できます。また、季節ごとに変化するガーデンの風景とともに野外アートが鑑賞できます。デジタルを介して物を見たり、聞いたりする機会が多くなった昨今に、五感を使って本物の自然や生演奏の音楽、アートを鑑賞することで「発見」や「気づき」が持ち帰れるフェアです。

【日程】2026年3月14日（土）～8月21日（金）





演奏家のいないコンサート～ハーモニー・オブ・ガーデン～

「ワルツ」「コンチェルト」「シンフォニー」にまつわる楽曲や植物にちなんだ楽曲をアンティーク・オルゴールなどの自動演奏楽器で演奏します。

※混雑状況やコンディションにより、急遽内容を変更する場合があります。

【日程】2026年3月14日（土）～8月21日（金）

【時間】10：00～／11：00～／12：00～／13：00～／14：00～／15：00～／16：00～（各回約20分間）





オルゴールシアター 奈良美智「ともだちがほしかったこいぬ」

奈良美智の作品《Peace Head》の常設展示を記念して、奈良美智が描いた絵本『ともだちがほしかったこいぬ』（絵と文：奈良美智、発行：マガジンハウス、初版：1999年）をスクリーンに投影し、場面に合わせてアンティーク・オルゴールなどの音色や朗読を加えて上演します。

【日程】2026年5月22日（金）～8月20日（木）

【時間】

10：20～／11：20～／12：20～／13：20～／14：20～／15：20～／16：20～

（上記コンサートに引き続き、10分間上演）

※神戸六甲ミーツ・アート2026 beyond期間の2026年8月29日（土）～11月29日（日）も平日10：20／12：20、土日祝10：10／12：10に約10分間上演。





オルゴール組立体験、楽器作り体験

曲、ケース、コース（一般、上級）を選んで自分だけの音色のオルゴール作りやカスタネットなどの楽器作りに挑戦できます。夏にぴったりなガラス細工などの飾り付け小物もご用意しています。

※開催時間は日程により異なります。また、オルゴール組立体験上級コースは事前予約制です。詳細はHPをご確認ください。

【料金】

・オルゴール組立体験 3,800円～

・楽器作り体験 1,500円～

※いずれも別途入場料要。





＜営業概要＞

【入場料】

大人（中学生以上）1,700円

小人（4歳～小学生）850円

【営業時間】10：00～17：00（16：30チケット販売終了）

【休業日】当キャンペーン期間中は7月2日（木）、9日（木）、16日（木）

【駐車料金】

普通車1,000円／台

※2026年8月13日（木）～16日（日）は2,000円／台





※天災などの諸事情により内容が変更する場合があります。最新情報はホームページをご覧ください。









六甲山ポータルサイト https://www.rokkosan.com/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/06/0f08f746dd49777c6dee7056b9c7c42764a1cdd1.pdf





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