同志社大学文学部では、2025年に大塚博氏（同志社高校昭和41年度卒）より多数の貴重書および掛軸等が寄贈されたことを受け、寄贈品を一括して「大塚博文庫」として所蔵・管理することとなりました。このたび、この「大塚博文庫」の中から主要な所蔵品を特別に一般公開いたします。主な展示物として、仏文学関連の貴重書や直筆書簡（ヴァレリー、ロラン・バルト）、国文学関連の直筆原稿（中村真一郎、辻邦生等）のほか、掛軸として奈良時代の写経（隅寺(すみでら)心経(しんぎょう)）、西行筆と伝わる書、与謝蕪村の句（全集未収録）、さらにこれまで各地の若冲展でも展示実績をもつ伊藤若冲「寒山(かんざん)拾得図(じっとくず) 双幅」などを中心に公開します（7/1～8/6於同志社ギャラリー）。本展を通して日仏の文学的感性の接点を探ります。

なお、7月12日（日）には、関連イベントとして「文学部大塚博文庫開設記念フォーラム」を寒梅館ハーディーホールにて開催いたしますす。

広くご周知いただくとともに、ぜひ取材にお越しいただけますと幸いです。

【特別展概要】

◆会期 2026年7月1日（水）～ 8月6日(木) 10:00～17:00(入館は16:30まで) 休館：月・日・祝 ※7月12日(日)は開館

◆会場 同志社大学 今出川校地 ハリス理化学館同志社ギャラリー 2階展示室

◆その他 入場無料

【フォーラム概要】

◆日時 7月12日（日）14:00～17:00

◆会場 同志社大学 今出川校地 寒梅館ハーディーホール

◆プログラム 14：00 開会挨拶 八田 英二 (学校法人同志社 総長・理事長) 趣旨説明 金津 和美 (文学部長・歴史資料館館長・文学部 教授)

≪第一部≫ 14:10 「大塚博文庫所蔵品をめぐって―西行・蕪村・若冲を中心に―」 和歌懐紙の歴史と伝西行筆懐紙 海野 圭介 （早稲田大学教育・総合科学学術院 教授） 蕪村の発句と手紙 大山 和哉 （文学部 准教授） 伊藤若冲の生涯と作品－「寒山拾得図」を中心に－ 岡田 秀之 （福田美術館 学芸課長）

司会 ： 岩坪 健 （文学部 教授）

≪第二部≫ 16：00 記念講演「日仏文芸の魅惑と共鳴―大塚博文庫を言祝ぐ―」 三浦 篤（大原美術館 館長・國學院大學 教授・東京大学 名誉教授）

◆主催 同志社大学 文学部 ◆その他 申込不要、定員840名。

【本件に関するお問い合わせ】

同志社大学 文学部・服部敬弘研究室 e-mail：yhattori@mail.doshisha.ac.jp

※合理的配慮が必要な方は、上記までご連絡ください。 ご要望内容を検討のうえ、できる限りの対応をさせていただきます。

―――取材に関するお問い合わせ――――

同志社大学 学長室総合企画部 広報課 TEL：075-251-3120 FAX：075-251-3080 〒602-8580京都市上京区今出川通烏丸東入 e-mail: ji-koho@mail.doshisha.ac.jp