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ヤマハ発動機コミュニケーションプラザで体験型謎解きイベントを7月25日から開催
ヤマハ発動機✖︎謎解きミステリー
ヤマハ発動機は、本社に隣接する企業ミュージアム「コミュニケーションプラザ」にて、7月25日から、館内を巡りながら物語の真相に迫る体験型謎解きイベント「謎とめぐる記憶の旅」を開催します。
本イベントは、ただ謎を解くだけではありません。
参加者自身が物語の主人公となり、コミュニケーションプラザに展示された数々の展示と出会いながら、人生に刻まれた“記憶”を辿る、物語没入型のリアル謎解きイベントです。
館内に散らばる手がかりを集めながら、参加者はヤマハ発動機の製品や歴史、そしてモビリティが人の人生にもたらしてきた感動や挑戦の物語に触れていきます。
本イベントの企画・制作は、物語没入型謎解き制作会社「ピントクル株式会社」と共同で実施します。
ピントクル株式会社代表の海野名津紀氏（謎解きクリエイター名：けんぴ。）は、早稲田大学謎解き企画algoや東京大学謎解き制作集団AnotherVisionで活動後、数多くの謎解き・体験型イベントを手掛けてきた静岡出身のクリエイターです。
これまでにIP作品とのコラボレーションや大型周遊イベント、テレビ番組向け企画など200件を超える謎解き案件をディレクションしており、「深い物語没入体験」を得意としています。
ヤマハ発動機が大切にしてきた「感動創造」の想いと、ピントクルが追求する「人生に残る物語体験」が融合した本作。
展示を見るだけでは味わえない、新しいコミュニケーションプラザのイベントをぜひお楽しみください。
あなたが巡るのは、誰かの記憶か。
それとも、未来の自分へと続く旅か。
コミュニケーションプラザでその答えを見つけてください。
本件に関するお問合わせ先
ブランド進部企画推進グループ
0538-37-1759
関連リンク
ヤマハ発動機コミュニケーションプラザ
https://global.yamaha-motor.com/jp/showroom/cp/
ピントクル株式会社
https://pintcle-nazo.com/
ヤマハ発動機は、本社に隣接する企業ミュージアム「コミュニケーションプラザ」にて、7月25日から、館内を巡りながら物語の真相に迫る体験型謎解きイベント「謎とめぐる記憶の旅」を開催します。
本イベントは、ただ謎を解くだけではありません。
参加者自身が物語の主人公となり、コミュニケーションプラザに展示された数々の展示と出会いながら、人生に刻まれた“記憶”を辿る、物語没入型のリアル謎解きイベントです。
本イベントの企画・制作は、物語没入型謎解き制作会社「ピントクル株式会社」と共同で実施します。
ピントクル株式会社代表の海野名津紀氏（謎解きクリエイター名：けんぴ。）は、早稲田大学謎解き企画algoや東京大学謎解き制作集団AnotherVisionで活動後、数多くの謎解き・体験型イベントを手掛けてきた静岡出身のクリエイターです。
これまでにIP作品とのコラボレーションや大型周遊イベント、テレビ番組向け企画など200件を超える謎解き案件をディレクションしており、「深い物語没入体験」を得意としています。
ヤマハ発動機が大切にしてきた「感動創造」の想いと、ピントクルが追求する「人生に残る物語体験」が融合した本作。
展示を見るだけでは味わえない、新しいコミュニケーションプラザのイベントをぜひお楽しみください。
あなたが巡るのは、誰かの記憶か。
それとも、未来の自分へと続く旅か。
コミュニケーションプラザでその答えを見つけてください。
本件に関するお問合わせ先
ブランド進部企画推進グループ
0538-37-1759
関連リンク
ヤマハ発動機コミュニケーションプラザ
https://global.yamaha-motor.com/jp/showroom/cp/
ピントクル株式会社
https://pintcle-nazo.com/