¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
150¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤ò¤Õ¤ê¤«¤¨¤ê¡¢²áµî¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ò¥³¥é¡¼¥¸¥å¤·¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Î¡ÉHERITAGE¡Ê¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¡Ë¡È¥·¥ê¡¼¥º¤¬6·î26Æü(¶â)¤è¤êÈ¯Çä
2026Ç¯¤ËÀßÎ©150Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ò»Ù¤¨¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥³¥é¥Ç¥£¥Ë¡¢°Ê²¼¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¤Ï¡¢150¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤ò¤Õ¤ê¤«¤¨¤ë¡ÖHERITAGE¡Ê¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¡Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖHERITAGE¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢1876Ç¯¤ÎÁÏÎ©°ÊÍè¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ø³×¿·¤ò¤â¤¿¤é¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¡Ö150Ç¯¤Îµ°À×¤òÃ©¤ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£150Ç¯¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë²áµî¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖHERITAGE¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢2026Ç¯£¶·î26Æü(¶â)¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¤È¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Êhttps://www.spalding.co.jp¡Ë¤Ë¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥Ñ¥ì¥ëMATERIALS¡¡µ¡Ç½ÁÇºà¤ÎºÎÍÑ
¢£µÛ¿åÂ®´¥µ¡Ç½¡¡´À¤Ê¤É¤Î°áÉþÆâ¤Î¿åÊ¬¤òµÛ¼ý¤·¡¢³°¤Ø¤ÈÊü½Ð¤·¤Æ¡¢È©ÌÌ¤ò¥É¥é¥¤¤Ê¾õÂÖ¤ËÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£
¢£UV¥«¥Ã¥Èµ¡Ç½¡¡È©¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ëUV¥«¥Ã¥Èµ¡Ç½¡ÊUPF50 ¡Ü¡Ë¤òÅëºÜ
¢£¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÁÇºà¡¡¸¶ºàÎÁ¤Î40¡ó¤Ë¥¨¥³¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÁÇºà¤ò»ÈÍÑ
T-SHIRT HERITAGE T¥·¥ã¥Ä ¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸
ÉÊÈÖ¡§SMT26101
SIZE¡§S-3XL
MATERIAL¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100¡ó
COLOR¡§¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥´¡¼¥ë¥É
PRICE¡§¡ï5,500 ¡ÊËÜÂÎ ¡ï5,000)
ÉÊÈÖ¡§SMP26102
SIZE¡§S-3XL
MATERIAL¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100¡ó
COLOR¡§¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥°¥ì¡¼
PRICE¡§¡ï6,930 ¡ÊËÜÂÎ ¡ï6,300)
HISTORY OF FIRST
¿ô¡¹¤Î¡ÉÀ¤³¦½é¡È¤òÀ¤¤Ë»º¤ß½Ð¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÎò»Ë¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Àµ°À×
SPALDING¡Ê¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¤Ï¡¢1876Ç¯¤Ë¸½ºß¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¡¦¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥°¥Ã¥É¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÏÎ©¤µ¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡£SPALDING¤ÎÎò»Ë¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÎò»Ë¤½¤Î¤â¤Î¡£Ìîµå¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤º¢¤Î¥ë¡¼¥ë¤ÏÛ£Ëæ¤Ç¡¢¥´¥í¤ÏÁÇ¼ê¡¢¥Õ¥é¥¤¤ÏË¹»Ò¤Ç¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þÂå¤Ë¥ë¡¼¥ë¤òÀ°¤¨¡¢¥°¥í¡¼¥Ö¤ä¥Ü¡¼¥ë¤òÈ¯ÌÀ¤·¡¢º£»ä¤¿¤Á¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¡ÈÌîµå¡É¤òºî¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤³¤½¡¢SPALDING¤Ç¤¹¡£SPALDING¼ÒÀ½¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Ï1976Ç¯¤Þ¤Ç¤Î100Ç¯´Ö¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ê¡¼¥°¤Î¸ø¼°µå¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë°Ê³°¤Ë¤â¡¢1887Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢1894Ç¯¤Ë¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢1895Ç¯¤Ë¤Ï¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶¥µ»µå¤òÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ³«È¯¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¡¼¥ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£1972Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦½é¤Î¹çÀ®Èé³×À½¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò³«È¯¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë³¦¤Ë³×¿·¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1983Ç¯¤«¤éÌó40Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¥ê¡¼¥°¤ÎNBA¡Ê¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¢¥½¥·¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤Î¸ø¼°µå¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤ò»Ù¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤ä¥³¡¼¥Ó¡¼¡¦¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¿ô¡¹¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢SPALDING¼ÒÀ½¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£Áª¼ê¤Î¥¨¥Ê¥¸¡¼¤È´¿À¼¤òÍá¤Ó¡¢¼ÂÀÓ¤ò½Å¤Í¡¢¾ï¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¡¼¥ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿SPALDING¤Ï¡¢150Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï70¥«¹ñ°Ê¾å¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ä¡¢¥ê¡¼¥°¤È¤ÎÄó·È¤ò¹Ô¤¦¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÍÑÉÊ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥°¥Ã¥É¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°
Albert Goodwill Spalding
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê»³ÅÄ¡¦ÌÚÂ¼¡Ë¡¡¡Ãä 03-6408-0451 | ✉natsushi.yamada@spalding.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
https://www.spalding.co.jp
¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¡HERITAGE¥·¥ê¡¼¥º
https://www.spalding.co.jp/view/category/heritage
¡ÖHERITAGE¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢1876Ç¯¤ÎÁÏÎ©°ÊÍè¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ø³×¿·¤ò¤â¤¿¤é¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¡Ö150Ç¯¤Îµ°À×¤òÃ©¤ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£150Ç¯¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë²áµî¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥Ñ¥ì¥ëMATERIALS¡¡µ¡Ç½ÁÇºà¤ÎºÎÍÑ
¢£µÛ¿åÂ®´¥µ¡Ç½¡¡´À¤Ê¤É¤Î°áÉþÆâ¤Î¿åÊ¬¤òµÛ¼ý¤·¡¢³°¤Ø¤ÈÊü½Ð¤·¤Æ¡¢È©ÌÌ¤ò¥É¥é¥¤¤Ê¾õÂÖ¤ËÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£
¢£UV¥«¥Ã¥Èµ¡Ç½¡¡È©¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ëUV¥«¥Ã¥Èµ¡Ç½¡ÊUPF50 ¡Ü¡Ë¤òÅëºÜ
¢£¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÁÇºà¡¡¸¶ºàÎÁ¤Î40¡ó¤Ë¥¨¥³¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÁÇºà¤ò»ÈÍÑ
T-SHIRT HERITAGE T¥·¥ã¥Ä ¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸
ÉÊÈÖ¡§SMT26101
SIZE¡§S-3XL
MATERIAL¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100¡ó
COLOR¡§¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥´¡¼¥ë¥É
PRICE¡§¡ï5,500 ¡ÊËÜÂÎ ¡ï5,000)
PRACTICE PANTS HERITAGE ¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¥Ñ¥ó¥Ä ¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸
ÉÊÈÖ¡§SMP26102
SIZE¡§S-3XL
MATERIAL¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100¡ó
COLOR¡§¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥°¥ì¡¼
PRICE¡§¡ï6,930 ¡ÊËÜÂÎ ¡ï6,300)
HISTORY OF FIRST
¿ô¡¹¤Î¡ÉÀ¤³¦½é¡È¤òÀ¤¤Ë»º¤ß½Ð¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÎò»Ë¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Àµ°À×
SPALDING¡Ê¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¤Ï¡¢1876Ç¯¤Ë¸½ºß¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¡¦¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥°¥Ã¥É¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÏÎ©¤µ¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡£SPALDING¤ÎÎò»Ë¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÎò»Ë¤½¤Î¤â¤Î¡£Ìîµå¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤º¢¤Î¥ë¡¼¥ë¤ÏÛ£Ëæ¤Ç¡¢¥´¥í¤ÏÁÇ¼ê¡¢¥Õ¥é¥¤¤ÏË¹»Ò¤Ç¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þÂå¤Ë¥ë¡¼¥ë¤òÀ°¤¨¡¢¥°¥í¡¼¥Ö¤ä¥Ü¡¼¥ë¤òÈ¯ÌÀ¤·¡¢º£»ä¤¿¤Á¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¡ÈÌîµå¡É¤òºî¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤³¤½¡¢SPALDING¤Ç¤¹¡£SPALDING¼ÒÀ½¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Ï1976Ç¯¤Þ¤Ç¤Î100Ç¯´Ö¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ê¡¼¥°¤Î¸ø¼°µå¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë°Ê³°¤Ë¤â¡¢1887Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢1894Ç¯¤Ë¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢1895Ç¯¤Ë¤Ï¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶¥µ»µå¤òÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ³«È¯¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¡¼¥ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£1972Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦½é¤Î¹çÀ®Èé³×À½¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò³«È¯¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë³¦¤Ë³×¿·¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1983Ç¯¤«¤éÌó40Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¥ê¡¼¥°¤ÎNBA¡Ê¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¢¥½¥·¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤Î¸ø¼°µå¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤ò»Ù¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤ä¥³¡¼¥Ó¡¼¡¦¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¿ô¡¹¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢SPALDING¼ÒÀ½¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£Áª¼ê¤Î¥¨¥Ê¥¸¡¼¤È´¿À¼¤òÍá¤Ó¡¢¼ÂÀÓ¤ò½Å¤Í¡¢¾ï¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¡¼¥ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿SPALDING¤Ï¡¢150Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï70¥«¹ñ°Ê¾å¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ä¡¢¥ê¡¼¥°¤È¤ÎÄó·È¤ò¹Ô¤¦¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÍÑÉÊ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥°¥Ã¥É¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°
Albert Goodwill Spalding
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
1876Ç¯ A.G. Spalding & Bros.³«Å¹¡¡¡¡1876Ç¯ À¤³¦½éÌîµå¥Ü¡¼¥ë¤ò³«È¯
1894Ç¯ À¤³¦½é¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò³«È¯
1894Ç¯ À¤³¦½é¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò³«È¯
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê»³ÅÄ¡¦ÌÚÂ¼¡Ë¡¡¡Ãä 03-6408-0451 | ✉natsushi.yamada@spalding.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
https://www.spalding.co.jp
¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¡HERITAGE¥·¥ê¡¼¥º
https://www.spalding.co.jp/view/category/heritage