株式会社NOJ(所在地：大阪府東大阪市)は、洗車仕上げ用メンテナンス剤「NOJ COMPLETE(コンプリート)」について、2026年6月22日よりAmazonでの販売を開始いたしました。あわせて、2026年5月1日の店舗販売開始以降、直営18店舗およびフランチャイズ2店舗における店舗販売本数は累計511本となりましたので、お知らせいたします。





洗車仕上げ用メンテナンス剤「NOJ COMPLETE(コンプリート)」





2026年4月2日よりNOJ公式プロショップで先行販売した20本を含めた累計販売本数は531本となり、初回生産数約500本を上回る販売実績となりました。こうした反響を受け、2026年6月22日よりAmazon.co.jpでの販売を開始し、NOJ公式プロショップに加えて、より多くのお客様がオンラインで購入しやすい体制を整えました。









■ 店舗販売開始から約1カ月半で511本を販売

NOJ COMPLETEは、当初生産数に限りがあったため、NOJ公式プロショップおよびNOJ店舗を中心に販売を行ってきました。

2026年5月1日の店舗販売開始以降、直営18店舗およびFC2店舗における店舗販売本数は、約1カ月半で累計511本に到達しました。





公式プロショップでの先行販売分20本を含めると、累計販売本数は531本となり、初回生産数約500本を上回るペースで販売が進んでいます。今後は、追加生産を行いながら、店舗およびオンラインでの安定供給を目指します。









■ 好調な反響を受け、Amazonでの販売を開始

これまでNOJ COMPLETEは、NOJ公式プロショップおよびNOJ店舗を中心に販売してきましたが、店頭での反響を受け、2026年6月22日よりAmazon.co.jpでの販売を開始しました。





これにより、NOJ店舗への来店が難しいお客様や、オンラインで手軽に購入したいお客様にも、NOJ COMPLETEをお届けしやすくなりました。今後も、NOJ公式プロショップとAmazonの両チャネルを通じて、順次販売体制を整えていく予定です。









■ 洗車の仕上がりを左右する「拭き上げ」工程

洗車の仕上がりは、単に水分を拭き取るだけではなく、拭き上げの工程でどこまでボディ表面を整えられるかによって大きく変わります。

水分を残さないこと、拭き筋を残さないこと、ボディ表面に残る軽いくすみやザラつきを整えること、最後に艶感や滑らかさを整えること。NOJは、これらを含めて洗車の「仕上げ工程」だと考えています。

「洗車してもスッキリしない」「触るとザラつきが残る」「洗ったのに艶が物足りない」といった状態には、水垢やスケールのように専用ケミカルで落とすケアが必要な場合もあります。一方で、洗車の拭き上げ時にボディ表面を整えることで、仕上がりの印象が変わるケースも少なくありません。









■ NOJ COMPLETEは、洗車ごとの「整えるケア」

NOJのカーケアシリーズでは、水垢・スケール・ウォータースポットなどの固着した汚れには「RESURRECTION(リザレクション)」、洗車ごとの仕上げケアには「NOJ COMPLETE」を使用する考え方を提案しています。





「RESURRECTION」が必要なタイミングで使用する“落とすケア”(固着した汚れを集中的に除去するケア)だとすれば、NOJ COMPLETEは洗車の拭き上げ時に使用する“整えるケア”(毎回の洗車で表面を整えるケア)です。





NOJ COMPLETEは、洗車の拭き上げ時に使用する洗車仕上げ用メンテナンス剤です。軽いくすみやザラつき、油分汚れを整え、艶感と滑水性のある仕上がりをサポートします。コーティング施工車はもちろん、未施工車にもお使いいただけます。









■ NOJのメンテナンス現場で培ったケミカル設計をベースに商品化

NOJ COMPLETEは、NOJのメンテナンス現場で使用されてきたケミカル設計をベースに、一般のお客様にも日常の洗車で使いやすい仕様へ整えた商品です。

洗車の拭き上げ時に、マイクロファイバークロスにスプレーしてボディを拭き上げるだけで使用できます。

普段の洗車ルーティンに組み込みやすく、洗車の最後に仕上がりを整えるためのメンテナンス剤として設計しています。









■ 製品概要

製品名 ： NOJ COMPLETE(コンプリート)

用途 ： 洗車仕上げ用メンテナンス剤

内容量 ： 200ml

店頭販売価格 ： 3,500円(税込)

公式プロショップ価格： 3,850円(税込・送料込)

Amazon価格 ： 3,850円(税込・送料込)

Amazon商品ページURL ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0GTVLF5GP

販売チャネル ： NOJ店舗、NOJ公式プロショップ、Amazon









■ 会社概要

会社名 ： 株式会社NOJ

所在地 ： 大阪府東大阪市高井田本通7-6-3

事業内容 ： 自動車ガラスコーティング事業

公式サイト ： https://shop.car-noj.com/









■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社NOJ

NOJ公式プロショップ

URL： https://shop.car-noj.com/