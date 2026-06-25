超音波厚さ計や硬さ計等の検査機器の販売を手がけるダコタ・ジャパン株式会社(本社：さいたま市、代表取締役社長：深澤 義知)は、新製品のポータブルロックウェル硬さ計『TKX LIGHT』を2026年6月25日(木)より販売開始します。





ポータブルロックウェル硬さ計 TKX LIGHT





■ポータブルロックウェル硬さ計『TKX LIGHT』の概要

『TKX LIGHT』は、金属材料の硬さを手軽かつ高精度に測定できるポータブル硬さ計です。ロックウェル硬さ試験の原理を採用し、±0.4 HRCの優れた再現性を備え、安定した硬さ測定を実現します。現場やラボでの高精度の硬さ測定に適しています。





試験対象は、アルミ、銅、真鍮、青銅などの非鉄金属から、硬軟鋼、焼入れ鋼、窒化処理品、浸炭処理品、クロムメッキ面など、幅広い金属材料・表面処理品の測定に対応します。測定データは最大3,500件まで保存でき、許容値設定、最大値・最小値・平均値などの統計データ管理、RS-232による測定値の外部出力にも対応しています。

また、最小測定厚さは0.08mm(65 HRCの場合)で、薄板や表面処理層などの硬さ測定にも適しています。対応スケールは、ロックウェル系のHRA、HRB、HRC、HR15N、HR30T、HR30N、HR45Nに加え、ブリネルのHB5、HB10、HB30、ビッカースHV1、ヌープHKなど、多様な硬さ評価に対応します。





※製品仕様や測定範囲、オプションの詳細は、ポータブルロックウェル硬さ計『TKX LIGHT』製品ページをご覧ください。

https://www.dakotajapan.com/product/p_h_tester/tkx-light/





最薄0.08mmからの測定可能





■特長

・据置型ロックウェル硬さ試験機と同じ測定原理を採用

・リーブ方式やUCI方式のようなロックウェル値への換算が不要

・±0.4 HRCの優れた再現性で、安定した硬さ測定が可能

・最薄0.08mm(65 HRCの場合)から測定可能

・4.90～2967 HVの広い測定範囲に対応

・軟質金属から硬質金属まで、幅広い金属材料を測定可能

・ロックウェル、ブリネル、ビッカース、ヌープなど多様な硬さスケールに対応

・計測方向による補正が不要で、360度すべての向きで測定可能

・RS-232による測定値の外部出力に対応

・オプションのクランプサポートや各種ベースにより、曲面や小物部品も安定して測定可能









■用途

・薄板の硬さ測定

・コイル材の硬さ測定

・刃先や工具の硬さ測定

・アルミ、銅、真鍮、青銅などの非鉄金属の硬さ測定

・軟鋼、焼入れ鋼などの鉄鋼材料の硬さ測定

・窒化処理品、浸炭処理品などの表面処理品の硬さ測定

・クロムメッキ面の硬さ測定

・表面処理層や薄い試験体の硬さ測定

・線材、小径パイプ、曲面部品など測定が難しい試験体の硬さ測定









■お見積りのご依頼、デモのご依頼、その他のお問い合わせ

本製品に関するお問い合わせ、お見積りのご依頼、デモのご希望は、お問い合わせページ、メール、またはお電話よりお気軽にご相談ください。

お問い合わせページ： https://www.dakotajapan.com/contact/

メール ： information@dakotajapan.com

TEL ： 048-783-5601

FAX ： 048-783-5059









■硬さ計(硬度計)の関連ページ

硬さ計(硬度計)の製品一覧ページでは、硬さ計の選び方・ラインナップ・用途別情報・測定事例・FAQを掲載しています。

https://www.dakotajapan.com/product/p_h_tester/









■会社概要

会社名 ： ダコタ・ジャパン株式会社

所在地 ： ＜本製品を管轄している部門＞

〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町4丁目150番1号

代表取締役社長： 深澤 義知

事業内容 ： 非破壊検査機器の販売および校正

公式サイト ： https://www.dakotajapan.com