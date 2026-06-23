主に首都圏で300拠点以上のレンタルスペース、会議室、サービスオフィスの運営・開発を手がける株式会社あどばる（所在地：東京都新宿区、代表取締役：中野邦人）は、貸し会議室・レンタルスペース予約サイト「TIME SHARING」にて、東京都港区高輪に新たに開業する貸切イベントスペース「グレイドパーク品川」のプレ予約受付を開始いたしました。正式オープンは2026年8月下旬を予定しています。

「グレイドパーク品川」は、法人利用を中心に幅広い用途で使える多目的イベントスペースです。施設の概要は下表のとおりです。

施設名 グレイドパーク品川 アクセス JR品川駅 高輪口より徒歩3分 広さ メインフロア200㎡ 収容人数 立食120名／着席84名 主な用途 セミナー・研修・採用イベント・交流会・懇親会・表彰式・ブランドイベントなど（法人利用を中心に幅広い用途に対応） オープン予定 2026年8月下旬

品川駅徒歩3分、アクセスしやすい好立地

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品川駅は、都内主要エリアへのアクセスに加え、新幹線や羽田空港方面からの移動にも便利なビジネス拠点です。遠方からの来場者を招く企業イベントや、複数拠点の社員が集まる社内行事、取引先を招いたセミナー・懇親会にも適しています。品川駅周辺では再開発が進み、オフィス・商業・交流機能を備えた新たなまちづくりが進行しています。高輪口周辺においても、法人イベントや交流会などの会場ニーズが見込まれます。

「発表」と「交流」を一会場で。常設バーカウンターを完備

会場内には常設のバーカウンターを備えており、セミナーや研修の後にそのまま懇親会へ移行するなど、「発表」と「交流」を同一会場で完結しやすい点が特長です。会場の移動や再設営の手間がなく、運営側の負担も抑えられます。フォーマルなビジネスイベントから、カジュアルな社内懇親会、周年イベント、表彰式、プロモーションイベントまで、目的に合わせて柔軟に空間を活用できます。

控室を備え、運営しやすい設計

登壇者や主催者が待機できる控室を備え、荷物置き場や運営準備スペースとしても活用できます。あわせて会場入口側に受付を設けやすく、参加者の受付導線や滞留スペースも確保しやすいため、来場者対応が必要な規模のイベントにもスムーズに対応できます。

拡大する「交流型」企業イベントのニーズに対応

近年、企業イベントは単なる会議や発表にとどまらず、参加者同士の交流や関係構築までを重視するニーズが高まっています。「グレイドパーク品川」は、品川駅徒歩3分という利便性と、セミナー・懇親会を一体で設計しやすい空間性を兼ね備備え、法人利用を中心に幅広い目的で活用できる新たな貸切イベントスペースです。

「TIME SHARING」では、今後もスペースシェアリングを通じて、会議・セミナー・研修・懇親会・パーティー・展示会など法人利用を中心とした多様なニーズに応えるスペースの掲載・運営を行い、利用者にとって使いやすい空間選びをサポートしてまいります。

会社概要

株式会社あどばるは、スペースシェアリング事業を中心に、サービスオフィス事業、ケータリング事業、不動産仲介・M&A仲介事業などを展開しています。遊休不動産の活用を通じて、多様な利用目的に応じた場の提供を行っています。

会社名：株式会社あどばる 代表者：代表取締役 中野 邦人 所在地：東京都新宿区歌舞伎町2-4-10 KDX東新宿ビル5階 事業内容：スペースシェアリング事業、サービスオフィス事業、ケータリング事業、不動産仲介事業 設立：2016年6月 URL：https://adval.jp/

【TIME SHARINGについて】 エリア・用途・人数から探せるスペースシェアサービス「TIME SHARING」は、累計利用者数は350万人にのぼる 貸し会議室・レンタルスペース予約検索サイトです。駅近 の好立地を中心に、ビジネス利用に特化した会議室から、パーティー・撮影・イベントに適した空間まで、300室以上 の多彩なスペースを30分単位から手軽にご利用いただ けます。

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【ツナガるについて】 不動産業界向けマッチングプラットフォーム 「ツナガる」は、不動産業界に関わる企業・個人同士のつながりづくりを支援するサービスです。仲介・管理・投資・金融機関など、不動産業界に関わる"人"との接点づくりに特化し、リアルな交流会で生まれた出会いをアプリ上でも継続しやすくします。情報交換や案件相談、協業先との関係構築を後押しします。

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【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】 株式会社あどばる 広報担当：村山 TEL：090-8476-9084 FAX：03-6709-6122 E-mail：press@adval.jp