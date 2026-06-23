¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ç¥³¥¶¥Ã¥×¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢½é½ÐÅ¹ ¹á¹Á¡¢ÂæÏÑ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ËÂ³¤¥Á¥ç¥³¥¶¥Ã¥×¿Ê½Ð¥¨¥ê¥¢³ÈÂç ¡Á2027Ç¯3·î´ü ³¤³°ºÇÂç150Å¹ÊÞ·×²è¤Ë¸þ¤±¡¢º£²Æ2Å¹ÊÞ¤òÏ¢Â³¥ª¡¼¥×¥ó¡Á
https://digitalpr.jp/table_img/2574/137481/137481_web_1.png
¡¡RIZAP¥°¥ë¡¼¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¥¸Í ·ò¡¢°Ê²¼¡¢RIZAP¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï¡¢¡Ö±¿Æ°¤ò¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡£·ò¹¯¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤òÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡£¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤ä¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¸¥à¡ÖchocoZAP¡Ê¥Á¥ç¥³¥¶¥Ã¥×¡Ë¡×»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢2022Ç¯7·î¤Î»ö¶È³«»Ï¤«¤éÌó4Ç¯¤Ç¹ñÆâ1,943Å¹ÊÞ¢¨1¤Î±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¤¿¹õ»ú²½¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àè¹ÔÅê»ñ¤Î²ó¼ý¤ò´°Î»¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë»Ô¾ì³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¥ç¥³¥¶¥Ã¥×Âè2¾Ï¡ÊºÆÀ®Ä¹¥Õ¥§¡¼¥º¡Ë¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÎ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â2027Ç¯3·î´ü¤Þ¤Ç¤Ë³¤³°»Ô¾ì¤Ë¤ÆºÇÂç150Å¹ÊÞ½ÐÅ¹¢¨2¤òÌÜÉ¸¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤³¤ÎÅÙ¡¢½¾Íè¤«¤é¤Î½ÐÅ¹¥¨¥ê¥¢¹á¹Á¡¢ÂæÏÑ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ËÂ³¤¡¢¿·¤¿¤Ê¿Ê½Ð¹ñ¤È¤·¤Æ¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢1¹æÅ¹¤òUptown¤Ë2026Ç¯£¶·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢2Å¹ÊÞÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âº£²Æ¥ª¡¼¥×¥óÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î»ö¶È³ÈÂç¡¦¿»Æ©¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§2026Ç¯5·î14Æü»þÅÀ
¢¨2¡§RIZAP¥°¥ë¡¼¥×¡Ã2026Ç¯5·î14Æü 2026Ç¯3·î´ü·è»»ÀâÌÀ²ñ»ñÎÁ¡ÊP31¡Ëhttps://ssl4.eir-parts.net/doc/2928/ir_material_for_fiscal_ym/203695/00.pdf
¢£½ÐÅ¹ÇØ·Ê¡Á·ò¹¯²ÝÂê¤È·ÐºÑÀ®Ä¹À¡Á
¡¡¥Á¥ç¥³¥¶¥Ã¥×¤Î¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢»Ô¾ì¤Ø¤Î½ÐÅ¹ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¡¢ÆÃÍ¤Î·ÐºÑ¹½Â¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ÏË¤«¤Ê¿©Ê¸²½¤ò»ý¤ÄÈ¿ÌÌ¡¢À¸³è½¬´·¤Ëµ¯°ø¤¹¤ëÈîËþ¾É¤äÅüÇ¢ÉÂ¤ÎÁý²Ã¤¬¿¼¹ï¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¢¨4¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¹ñºö¤È¤·¤Æ2019Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëº½ÅüÀÇ¡ÊExcise Duty on Sweetened Beverages ¡Ë¢¨5¤È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë´ÅÌ£°ûÎÁ¤ÎÅüÎà´ÞÍÎÌ¤Ë±þ¤¸¤¿ÀÇ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢·ò¹¯Áý¿Ê¤Ø¤Îµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¹ñÌ±¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï31ºÐ¢¨6¤È¼ã¤¯¡¢Ï«Æ¯ÎÏ¿Í¸ý¤¬Áý²Ã¤òÂ³¤±¤ë¡Ö¿Í¸ý¥Ü¡¼¥Ê¥¹´ü¡×¢¨3¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ê·ÐºÑÈ¯Å¸¤È¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¼ûÍ×¤Î³ÈÂç¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ÏµÞ·ã¤Ê·ÐºÑÀ®Ä¹¤ÎÎ¢¤Ç·ÐºÑ³Êº¹¢¨7¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î°ìÈÌÅª¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¤ÎÎÁ¶âÁê¾ì¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¼ê·Ú¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç·ò¹¯¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¸¥à¤ËÄÌ¤¨¤ëÁØ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤«¤é¡¢¥Á¥ç¥³¥¶¥Ã¥×¿Ê½Ð¤Ë¤è¤ë¾¦µ¡¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤ÈÁÛÄê¤·¡¢º£²ó¤Î½ÐÅ¹¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ª¤è¤Ó¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¡Á¡Ö¥«¥ó¥¿¥ó¡¢ÊØÍø¡¢¤¿¤Î¤·¤¤¡×¤ÎÄÉµá¤È¡¢¥í¡¼¥«¥é¥¤¥º¡Á
¡¡¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢»Ô¾ì¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¥Á¥ç¥³¥¶¥Ã¥×¤Ï¡¢¹á¹Á¤Ç¤ÎÀ®¸ù¥â¥Ç¥ë¢¨8¤ò¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢»Ô¾ì¸þ¤±¤Ë¥Á¥å¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥«¥ó¥¿¥ó¡¢ÊØÍø¡¢¤¿¤Î¤·¤¤¡×¤ò¼´¤Ë¡¢¸½ÃÏ¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿ÆÈ¼«¤ÎÀïÎ¬¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀïÎ¬¡ÄÌ¤¤¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÂÓ¤È¡¢À¸³èÌ©Ãå·¿¤Î¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¥â¥Ç¥ë
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç²Á³ÊÌÌ¤«¤é¥¸¥àÄÌ¤¤¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤¿ÁØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹Áê¾ì¤è¤ê¤â¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê·î³Û¤òÀßÄê¤·¡¢·ÐºÑÅª¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë·î³ÛÆâ¤Ç¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥»¥ë¥Õ¥¨¥¹¥Æ¤Ê¤É¤ÎÈþÍÆ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥Á¥§¥¢¡¢¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤Ê¤ÉÀ¸³è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÆâÊñ¤·¤¿¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢±¿Æ°½é¿´¼Ô¤Î¸ÜµÒ²½¤ä¡¢ÈþÍÆ¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÌÜÅª¤ÊÆ°µ¡¤Ç¤ÎÆþ²ñ¼Ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀïÎ¬¢¼Ö¼Ò²ñ¤ËÅ¬¤·¤¿»Üºö
¡¡¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ÏÈ¯Ã£¤·¤¿¼Ö¼Ò²ñ¢¨9¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢½¾Íè¤ÎWeb¤äSNSÃæ¿´¤Î½¸µÒ»Üºö¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÁØ¤Î»ëÀþ¤ä¹ÔÆ°Æ°Àþ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤äÁÊµá¤ò¼ÂÁ©¤·¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¶¯²½¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿ÀÖÆ»Ä¾²¼¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Ç¯Ãæ30ÅÙÁ°¸å¢¨10¤È¤¤¤¦Ç®ÂÓµ¤¸õ¤Î¹ñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ä¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ê¤ÉÄ¹»þ´Ö¡¢²°³°¤Ç¤Î±¿Æ°¤¬ÄêÃå¤·¤Å¤é¤¯¡¢¼Ö°ÜÆ°¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¿¼¹ï¤Ê±¿Æ°ÉÔÂ¤Ë´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥Á¥ç¥³¥¶¥Ã¥×¤Ë¤Ï¥È¥ì¥Ã¥É¥ß¥ë¤ä¥Ð¥¤¥¯¡¢¥¯¥í¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹½é¿´¼Ô¤Ë¤âÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¤Í»ÀÁÇ±¿Æ°¥Þ¥·¥ó¤ÎÁÊµá¤ò¶¯¤á¤Þ¤¹¡£ÎÃ¤·¤¯²÷Å¬¤Ê¼¼Æâ¤Ç±¿Æ°¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀøºßÅª¤Ê±¿Æ°¥Ë¡¼¥º¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀïÎ¬£2¹æÅ¹ÌÜ¥ª¡¼¥×¥ó¤â¸«¿ø¤¨¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î³ÈÂç¡¦ÄêÃå¤ËÃíÎÏ
¡¡¥Á¥ç¥³¥¶¥Ã¥×¤ò¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê¡Ö·ò¹¯¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤È¤·¤Æº¬ÉÕ¤«¤»¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢À¸³è·÷¤Î»ê¤ë½ê¤ËÅ¹ÊÞ¤¬¤¢¤ê¡¢Æü¾ïÅª¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÍøÊØÀ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤Þ¤º¤ÏUptown¤Ë1¹æÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¡¤¤¤Ç2Å¹ÊÞÌÜ¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤âº£²Æ¡¢Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÍøÍÑÆ°ÂÖ¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢±¿ÍÑ¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç»ö¶È¤Î¥í¡¼¥«¥é¥¤¥º¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨3¡§¿Í¸ý¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤È¤Ï¡¢¹ñ¤ÎÁí¿Í¸ý¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¸»ºÇ¯Îð¿Í¸ý¡Ê15ºÐ¡Á64ºÐ¡Ë¤¬Àê¤á¤ë³ä¹ç¤¬ÁêÂÐÅª¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤¬¸å²¡¤·¤µ¤ì¤ë¾õÂÖ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ï¿Í¸ý¥Ü¡¼¥Ê¥¹´ü¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê½ÐÅµ¡Ë2024Ç¯2·î29Æü ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¡Ö¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¿©»Ô¾ì¤Î³µ¶·¡Ê¥¸¥§¥È¥í¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë»öÌ³½ê¡Ë¡×¡ÊP4¡Ëhttps://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokkyo/food_value_chain/document/attach/pdf/r5_2_haifu-2.pdf
¢¨4¡§½ÐÅµ¡¡¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢ÊÝ·ò¾Ê ¸ø½°±ÒÀ¸¸¦µæ½ê¡ÊInstitute for Public Health: IKU¡Ë¡ÃNational Health and Morbidity Survey 2023 (NCDs and Healthcare Demand)¤Ç¤Ï¡¢À®¿Í¤Î²áÂÎ½Å¡¦ÈîËþ¼Ô³ä¹ç¤Ï54.4%¡¢À®¿Í¤ÎÅüÇ¢ÉÂÍÉÂÎ¨: 15.6%¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊP17¡Ëhttps://iku.nih.gov.my/images/nhms2023/report-nhms-2023.pdf
¢¨5¡§¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢´ØÀÇ¶É¡ÊRoyal Malaysian Customs Department¡Ëhttps://www.customs.gov.my/en/business/excise/what-is-excise-duty JETRO¤Î»ñÎÁ¤Ë¤âµºÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»²¹Í¡§2019Ç¯07·î18Æü¡¡JETROÆüËÜËÇ°×¿¶¶½µ¡¹½¡Ã¥Ó¥¸¥Í¥¹Ã»¿®¡ä´ÅÌ£°ûÎÁ¤ËÂÐ¤¹¤ëÊªÉÊÀÇ¤¬7·î1Æü¤«¤éÆ³Æþ¡Ê¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡Ë¡× https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/07/fa1b2b7e0f600396.html
¢¨6¡§¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢Åý·×¶É¡ÊDOSM¡Ë¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖCurrent Population Estimates, 2025¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¿Í¸ý¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï2025Ç¯¤Ç31.3ºÐ¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ https://www.dosm.gov.my/portal-main/release-content/current-population-estimates-2025
¡ÊÈæ³Ó»²¹ÍÃÍ¡ËÆüËÜ¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï47.6ºÐ¡¡¹ñÀªÄ´ºº ÎáÏÂ£²Ç¯¹ñÀªÄ´ºº »²¹ÍÉ½¡§ÉÔ¾ÜÊä´°·ë²Ì ÎáÏÂ£²Ç¯¹ñÀªÄ´ºº¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ¾ÜÊä´°·ë²Ì https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0004019303
¢¨7¡§½ÐÅµ¡¡2024Ç¯2·î29Æü ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¡Ö¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¿©»Ô¾ì¤Î³µ¶·¡Ê¥¸¥§¥È¥í¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë»öÌ³½ê¡Ë¡×¡ÊP6¡Ëhttps://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokkyo/food_value_chain/document/attach/pdf/r5_2_haifu-2.pdf
¢¨8¡§2026Ç¯5·î14Æü¡¡RIZAP¥°¥ë¡¼¥× 2026Ç¯3·î´ü·è»»ÀâÌÀ²ñ»ñÎÁ¡Êpp. 30-34¡Ëhttps://ssl4.eir-parts.net/doc/2928/ir_material_for_fiscal_ym/203695/00.pdf
¢¨9¡§½ÐÅµ¡¡2025Ç¯02·î20Æü¡¡JETROÆüËÜËÇ°×¿¶¶½µ¡¹½¡Ã¥Ó¥¸¥Í¥¹Ã»¿®¡ä¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¿·¼ÖÈÎÇä¤Ï80ËüÂæÄ¶¤¨¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿· https://www.jetro.go.jp/biznews/2025/02/5c4be365b3c6d624.html
¢¨10¡§¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢À¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¡Ã¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢´ðËÜ¾ðÊó¡¡https://www.tourismmalaysia.or.jp/basicinfo/02_travelinfo.html
¢¨¾åµ¡¢¤¤¤º¤ì¤âºÇ½ª³ÎÇ§Æü¡§2026Ç¯6·î23Æü
¢£¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢1¹æÅ¹³µÍ×
¡¦Å¹ÊÞÌ¾¡§chocoZAP Uptown¡Ê¥Á¥ç¥³¥¶¥Ã¥× ¥¢¥Ã¥×¥¿¥¦¥óÅ¹¡Ë
¡¦½êºßÃÏ¡§64, Jalan SS 21/58, Damansara Utama, 47400 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§24»þ´Ö365Æü
¡¦¥ª¡¼¥×¥óÆü¡§2026Ç¯£¶·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¦²Á³Ê¡§Æþ²ñ¼ê¿ôÎÁ¡§RM80¡¢·î³Û¥×¥é¥ó¤Î¾ì¹ç¡§RM128/·î¡¢Ç¯³Û¥×¥é¥ó¤Î¾ì¹ç¡§RM1,176RM/Ç¯
¡¦Æ³ÆþÍ½Äê¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¡§¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥·¥ó³Æ¼ï¡¢¥ï¡¼¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢¥é¥ó¥É¥ê¡¼¡ÊÀöÂõµ¡¡¢´¥Áçµ¡¡Ë¡¢¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥Á¥§¥¢¡¢¥»¥ë¥Õ¥¨¥¹¥Æ¡¢EMS¢¨11¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥¿¥ó¥Ë¥ó¥°¡ÊLed Light Therapy¡Ë¢¨11¡¢¹üÈ×¥µ¥Ý¡¼¥È¥Á¥§¥¢¢¨11¡Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡¦¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡§Æþ²ñ¶â¤È1¤«·îÊ¬¤Î·î³Û¤¬ÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò2026Ç¯6·îËö¤Þ¤Ç¼Â»Ü
¡¦¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ú¡¼¥¸¡§https://chocozap-global.com/my/en
¢¨11¡§¥ª¡¼¥×¥ó¸å½ç¼¡Æ³Æþ
¢¨ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥Á¥ç¥³¥¶¥Ã¥×²ñ°÷¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥¶¥Ã¥×¥¢¥×¥ê¤ÎÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤ò¤«¤¶¤·¤Æ¤â³¤³°¤Î¥Á¥ç¥³¥¶¥Ã¥×Å¹ÊÞ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ÊÌÅÓ¡¢³Æ¹ñ¡¦³Æ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Æ¤´ÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£https://chocozap-global.com/
¢£¥Á¥ç¥³¥¶¥Ã¥×¤Î³¤³°Å¸³«¡Á³¤³°ºÇÂç150Å¹ÊÞ½ÐÅ¹³ÈÂç¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥·¥Ê¥¸¡¼¤ÎÁÏ½Ð¡Á
¡¡¥Á¥ç¥³¥¶¥Ã¥×¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÎËÜ³ÊÅ¸³«¤òÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Î1¤Ä¤Ë¸«¿ø¤¨¡¢2027Ç¯3·î´ü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢³¤³°ºÇÂç150Å¹ÊÞ¤Î½ÐÅ¹³ÈÂç¤òÌÜÉ¸¤Ë»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Àè¹Ô¤·¤ÆËÜ³ÊÅ¸³«¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¹á¹Á»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹âÃ±²ÁÂÓ¤¬¾ï¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÈ¼«¤ÎÄã²Á³Ê¡¦Â¿µ¡Ç½¡Ê¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¡Ë¥â¥Ç¥ë¤¬ÁÕ¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤é6¤«·î¤ÇÃ±·î¹õ»ú²½¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¤Û¤É¡¢»Üºö¤Î¼Â»Ü¤È¸¡¾Ú¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢Ã»´ü´Ö¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃßÀÑ¤·¤Ê¤¬¤é¥Á¥ç¥³¥¶¥Ã¥×¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÍ¸úÀ¤ò¼Â¾Ú¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯3·î¤Ë¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë1¹æÅ¹¡ÊOrchard¡Ë¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢¥¢¥¸¥¢·÷¤Ç¤ÎÂ¤¬¤«¤ê¤òÃå¼Â¤ËÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¿Ê½Ð¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥Þ¥·¥ó³Æ¼ï¤Î¤Û¤«¡¢¹á¹Á¤Ç¹â¤¤È¿¶Á¤òÆÀ¤¿EMS¢¨11¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥¿¥ó¥Ë¥ó¥°¢¨11¡¢¹üÈ×¥µ¥Ý¡¼¥È¥Á¥§¥¢¢¨11¤Ê¤É¤ÎÈþÍÆ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â½ç¼¡Æ³Æþ¤·¡¢Â¿ÌÜÅª¤ÊÍøÍÑ¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢³¤³°¥Á¥ç¥³¥¶¥Ã¥×¤ä¡¢³¤³°¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹»Ô¾ì¤Ç¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Á¥ç¥³¥¶¥Ã¥×¤Ë¤âÆ³Æþ¤¹¤ë¹ñÆâ³°¤ÎÁê¸ß½Û´Ä¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥·¥Ê¥¸¡¼¤òÁÏ½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¹ñÆâ¡¦³¤³°¤ÎÎ¾ÎØ¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë»ö¶È³ÈÂç¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£±¿Æ°¤ò¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡£·ò¹¯¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤òÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡£
¡¡¥Á¥ç¥³¥¶¥Ã¥×¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹»ÜÀß¤ÎÄó¶¡¼Ô¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Í¡¹¤ÎÀ¸³èÆ°Àþ¤Ë¼«Á³¤ÈÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢Ã¯¤â¤¬µ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤ê¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ë¡Ê¹â¤¤°Õ¼±¤ò»ý¤¿¤Ê¤¯¤È¤â¡Ë·ò¹¯¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¡Ö¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç1,900Å¹ÊÞ¤òÄ¶¤¨¡¢½ÐÅ¹Åê»ñ¤ÈÍø±×À®Ä¹¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë³Î¸Ç¤¿¤ë»ö¶È¥â¥Ç¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¼ÂÀÓ¤ò¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë³ÆÃÏ¤Ø¤È³ÈÂç¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖchocoZAP¡Ê¥Á¥ç¥³¥¶¥Ã¥×¡Ë¡×³µÍ×
¡»¥³¥ó¥»¥×¥È¡§¥«¥ó¥¿¥ó¡¢ÊØÍø¡¢¤¿¤Î¤·¤¤
¡»Å¹ÊÞ¿ô¡§1,962Å¹ÊÞ¢¨12
¡»¹ñÆâÍøÍÑÎÁ¶â¡§·î³Û3,278±ß(ÀÇ¹þ)
¡»ÆÃÄ§¡§2022Ç¯7·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡ÖchocoZAP¡×¤Ï¡¢¡Ö1Æü5Ê¬¤Î¤Á¤ç¤¤¥È¥ì¡¦·ò¹¯½¬´·¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Î³«È¯¤ä¡¢±¿Æ°¤Î¤ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡ÖÈþÍÆ¡×¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Å¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢1,962Å¹ÊÞ¢¨12¡¢²ñ°÷¿ô¤Ï116.1Ëü¿Í¢¨13¤òÆÍÇË¤·¡¢¹ñÆâ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à²ñ°÷¿ôÆüËÜ°ì¢¨14¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÆüËÜÃæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤ÎÀ¼¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢·ò¹¯¤Ç³èÎÏ¤Ë°î¤ì¤¿¼Ò²ñ¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢¤è¤êÉý¹¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç·ò¹¯Áý¿Ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥éÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§ https://chocozap.jp/
¢¨12¡§2026Ç¯5·î14Æü»þÅÀ¡¡¹ñÆâ¤ÎÄ¾±Ä¡¦FC¡¢³¤³°Å¹ÊÞ¤Î·×
¢¨13¡§2026Ç¯5·î14Æü»þÅÀ
¢¨14¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´ºº¤Ë°Íµò¤·¤¿¼«¼ÒÄ´ºº¡£ºßÀÒ²ñ°÷¿ô¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥à³Æ¼Ò¤Î¸øÉ½ÃÍµÚ¤ÓÈó¸øÉ½¼Ò¤ÏÇä¾åÅù¤«¤é¿ä·×ÃÍ¤ÎÈæ³Ó¡£(2023Ç¯11·îÄ´¤Ù¡Ë¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê https://lp.chocozap.jp/note-03/ ¡Ë
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¢ã¡¡ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¡¢ä
RIZAP ¥°¥ë¡¼¥×³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÊóÉô¡§¿ù¸¶¡¢»³ÅÄ¡¢ÅÄÃæ¡¢Ê¿»³¡¢ÆÁ½Å¡¡Mail¡§ press@rizapgroup.com
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
RIZAP¥°¥ë¡¼¥×³ô¼°²ñ¼Ò
https://www.rizapgroup.com/
¡¡RIZAP¥°¥ë¡¼¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¥¸Í ·ò¡¢°Ê²¼¡¢RIZAP¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï¡¢¡Ö±¿Æ°¤ò¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡£·ò¹¯¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤òÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡£¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤ä¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¸¥à¡ÖchocoZAP¡Ê¥Á¥ç¥³¥¶¥Ã¥×¡Ë¡×»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢2022Ç¯7·î¤Î»ö¶È³«»Ï¤«¤éÌó4Ç¯¤Ç¹ñÆâ1,943Å¹ÊÞ¢¨1¤Î±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¤¿¹õ»ú²½¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àè¹ÔÅê»ñ¤Î²ó¼ý¤ò´°Î»¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë»Ô¾ì³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¥ç¥³¥¶¥Ã¥×Âè2¾Ï¡ÊºÆÀ®Ä¹¥Õ¥§¡¼¥º¡Ë¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÎ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â2027Ç¯3·î´ü¤Þ¤Ç¤Ë³¤³°»Ô¾ì¤Ë¤ÆºÇÂç150Å¹ÊÞ½ÐÅ¹¢¨2¤òÌÜÉ¸¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤³¤ÎÅÙ¡¢½¾Íè¤«¤é¤Î½ÐÅ¹¥¨¥ê¥¢¹á¹Á¡¢ÂæÏÑ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ËÂ³¤¡¢¿·¤¿¤Ê¿Ê½Ð¹ñ¤È¤·¤Æ¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢1¹æÅ¹¤òUptown¤Ë2026Ç¯£¶·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢2Å¹ÊÞÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âº£²Æ¥ª¡¼¥×¥óÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î»ö¶È³ÈÂç¡¦¿»Æ©¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡§RIZAP¥°¥ë¡¼¥×¡Ã2026Ç¯5·î14Æü 2026Ç¯3·î´ü·è»»ÀâÌÀ²ñ»ñÎÁ¡ÊP31¡Ëhttps://ssl4.eir-parts.net/doc/2928/ir_material_for_fiscal_ym/203695/00.pdf
¢£½ÐÅ¹ÇØ·Ê¡Á·ò¹¯²ÝÂê¤È·ÐºÑÀ®Ä¹À¡Á
¡¡¥Á¥ç¥³¥¶¥Ã¥×¤Î¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢»Ô¾ì¤Ø¤Î½ÐÅ¹ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¡¢ÆÃÍ¤Î·ÐºÑ¹½Â¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ÏË¤«¤Ê¿©Ê¸²½¤ò»ý¤ÄÈ¿ÌÌ¡¢À¸³è½¬´·¤Ëµ¯°ø¤¹¤ëÈîËþ¾É¤äÅüÇ¢ÉÂ¤ÎÁý²Ã¤¬¿¼¹ï¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¢¨4¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¹ñºö¤È¤·¤Æ2019Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëº½ÅüÀÇ¡ÊExcise Duty on Sweetened Beverages ¡Ë¢¨5¤È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë´ÅÌ£°ûÎÁ¤ÎÅüÎà´ÞÍÎÌ¤Ë±þ¤¸¤¿ÀÇ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢·ò¹¯Áý¿Ê¤Ø¤Îµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¹ñÌ±¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï31ºÐ¢¨6¤È¼ã¤¯¡¢Ï«Æ¯ÎÏ¿Í¸ý¤¬Áý²Ã¤òÂ³¤±¤ë¡Ö¿Í¸ý¥Ü¡¼¥Ê¥¹´ü¡×¢¨3¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ê·ÐºÑÈ¯Å¸¤È¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¼ûÍ×¤Î³ÈÂç¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ÏµÞ·ã¤Ê·ÐºÑÀ®Ä¹¤ÎÎ¢¤Ç·ÐºÑ³Êº¹¢¨7¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î°ìÈÌÅª¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¤ÎÎÁ¶âÁê¾ì¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¼ê·Ú¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç·ò¹¯¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¸¥à¤ËÄÌ¤¨¤ëÁØ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤«¤é¡¢¥Á¥ç¥³¥¶¥Ã¥×¿Ê½Ð¤Ë¤è¤ë¾¦µ¡¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤ÈÁÛÄê¤·¡¢º£²ó¤Î½ÐÅ¹¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ª¤è¤Ó¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¡Á¡Ö¥«¥ó¥¿¥ó¡¢ÊØÍø¡¢¤¿¤Î¤·¤¤¡×¤ÎÄÉµá¤È¡¢¥í¡¼¥«¥é¥¤¥º¡Á
¡¡¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢»Ô¾ì¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¥Á¥ç¥³¥¶¥Ã¥×¤Ï¡¢¹á¹Á¤Ç¤ÎÀ®¸ù¥â¥Ç¥ë¢¨8¤ò¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢»Ô¾ì¸þ¤±¤Ë¥Á¥å¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥«¥ó¥¿¥ó¡¢ÊØÍø¡¢¤¿¤Î¤·¤¤¡×¤ò¼´¤Ë¡¢¸½ÃÏ¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿ÆÈ¼«¤ÎÀïÎ¬¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀïÎ¬¡ÄÌ¤¤¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÂÓ¤È¡¢À¸³èÌ©Ãå·¿¤Î¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¥â¥Ç¥ë
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç²Á³ÊÌÌ¤«¤é¥¸¥àÄÌ¤¤¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤¿ÁØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹Áê¾ì¤è¤ê¤â¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê·î³Û¤òÀßÄê¤·¡¢·ÐºÑÅª¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë·î³ÛÆâ¤Ç¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥»¥ë¥Õ¥¨¥¹¥Æ¤Ê¤É¤ÎÈþÍÆ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥Á¥§¥¢¡¢¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤Ê¤ÉÀ¸³è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÆâÊñ¤·¤¿¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢±¿Æ°½é¿´¼Ô¤Î¸ÜµÒ²½¤ä¡¢ÈþÍÆ¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÌÜÅª¤ÊÆ°µ¡¤Ç¤ÎÆþ²ñ¼Ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀïÎ¬¢¼Ö¼Ò²ñ¤ËÅ¬¤·¤¿»Üºö
¡¡¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ÏÈ¯Ã£¤·¤¿¼Ö¼Ò²ñ¢¨9¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢½¾Íè¤ÎWeb¤äSNSÃæ¿´¤Î½¸µÒ»Üºö¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÁØ¤Î»ëÀþ¤ä¹ÔÆ°Æ°Àþ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤äÁÊµá¤ò¼ÂÁ©¤·¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¶¯²½¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿ÀÖÆ»Ä¾²¼¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Ç¯Ãæ30ÅÙÁ°¸å¢¨10¤È¤¤¤¦Ç®ÂÓµ¤¸õ¤Î¹ñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ä¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ê¤ÉÄ¹»þ´Ö¡¢²°³°¤Ç¤Î±¿Æ°¤¬ÄêÃå¤·¤Å¤é¤¯¡¢¼Ö°ÜÆ°¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¿¼¹ï¤Ê±¿Æ°ÉÔÂ¤Ë´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥Á¥ç¥³¥¶¥Ã¥×¤Ë¤Ï¥È¥ì¥Ã¥É¥ß¥ë¤ä¥Ð¥¤¥¯¡¢¥¯¥í¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹½é¿´¼Ô¤Ë¤âÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¤Í»ÀÁÇ±¿Æ°¥Þ¥·¥ó¤ÎÁÊµá¤ò¶¯¤á¤Þ¤¹¡£ÎÃ¤·¤¯²÷Å¬¤Ê¼¼Æâ¤Ç±¿Æ°¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀøºßÅª¤Ê±¿Æ°¥Ë¡¼¥º¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀïÎ¬£2¹æÅ¹ÌÜ¥ª¡¼¥×¥ó¤â¸«¿ø¤¨¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î³ÈÂç¡¦ÄêÃå¤ËÃíÎÏ
¡¡¥Á¥ç¥³¥¶¥Ã¥×¤ò¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê¡Ö·ò¹¯¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤È¤·¤Æº¬ÉÕ¤«¤»¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢À¸³è·÷¤Î»ê¤ë½ê¤ËÅ¹ÊÞ¤¬¤¢¤ê¡¢Æü¾ïÅª¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÍøÊØÀ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤Þ¤º¤ÏUptown¤Ë1¹æÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¡¤¤¤Ç2Å¹ÊÞÌÜ¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤âº£²Æ¡¢Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÍøÍÑÆ°ÂÖ¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢±¿ÍÑ¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç»ö¶È¤Î¥í¡¼¥«¥é¥¤¥º¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨3¡§¿Í¸ý¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤È¤Ï¡¢¹ñ¤ÎÁí¿Í¸ý¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¸»ºÇ¯Îð¿Í¸ý¡Ê15ºÐ¡Á64ºÐ¡Ë¤¬Àê¤á¤ë³ä¹ç¤¬ÁêÂÐÅª¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤¬¸å²¡¤·¤µ¤ì¤ë¾õÂÖ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ï¿Í¸ý¥Ü¡¼¥Ê¥¹´ü¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê½ÐÅµ¡Ë2024Ç¯2·î29Æü ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¡Ö¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¿©»Ô¾ì¤Î³µ¶·¡Ê¥¸¥§¥È¥í¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë»öÌ³½ê¡Ë¡×¡ÊP4¡Ëhttps://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokkyo/food_value_chain/document/attach/pdf/r5_2_haifu-2.pdf
¢¨4¡§½ÐÅµ¡¡¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢ÊÝ·ò¾Ê ¸ø½°±ÒÀ¸¸¦µæ½ê¡ÊInstitute for Public Health: IKU¡Ë¡ÃNational Health and Morbidity Survey 2023 (NCDs and Healthcare Demand)¤Ç¤Ï¡¢À®¿Í¤Î²áÂÎ½Å¡¦ÈîËþ¼Ô³ä¹ç¤Ï54.4%¡¢À®¿Í¤ÎÅüÇ¢ÉÂÍÉÂÎ¨: 15.6%¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊP17¡Ëhttps://iku.nih.gov.my/images/nhms2023/report-nhms-2023.pdf
¢¨5¡§¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢´ØÀÇ¶É¡ÊRoyal Malaysian Customs Department¡Ëhttps://www.customs.gov.my/en/business/excise/what-is-excise-duty JETRO¤Î»ñÎÁ¤Ë¤âµºÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»²¹Í¡§2019Ç¯07·î18Æü¡¡JETROÆüËÜËÇ°×¿¶¶½µ¡¹½¡Ã¥Ó¥¸¥Í¥¹Ã»¿®¡ä´ÅÌ£°ûÎÁ¤ËÂÐ¤¹¤ëÊªÉÊÀÇ¤¬7·î1Æü¤«¤éÆ³Æþ¡Ê¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡Ë¡× https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/07/fa1b2b7e0f600396.html
¢¨6¡§¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢Åý·×¶É¡ÊDOSM¡Ë¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖCurrent Population Estimates, 2025¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¿Í¸ý¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï2025Ç¯¤Ç31.3ºÐ¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ https://www.dosm.gov.my/portal-main/release-content/current-population-estimates-2025
¡ÊÈæ³Ó»²¹ÍÃÍ¡ËÆüËÜ¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï47.6ºÐ¡¡¹ñÀªÄ´ºº ÎáÏÂ£²Ç¯¹ñÀªÄ´ºº »²¹ÍÉ½¡§ÉÔ¾ÜÊä´°·ë²Ì ÎáÏÂ£²Ç¯¹ñÀªÄ´ºº¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ¾ÜÊä´°·ë²Ì https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0004019303
¢¨7¡§½ÐÅµ¡¡2024Ç¯2·î29Æü ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¡Ö¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¿©»Ô¾ì¤Î³µ¶·¡Ê¥¸¥§¥È¥í¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë»öÌ³½ê¡Ë¡×¡ÊP6¡Ëhttps://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokkyo/food_value_chain/document/attach/pdf/r5_2_haifu-2.pdf
¢¨8¡§2026Ç¯5·î14Æü¡¡RIZAP¥°¥ë¡¼¥× 2026Ç¯3·î´ü·è»»ÀâÌÀ²ñ»ñÎÁ¡Êpp. 30-34¡Ëhttps://ssl4.eir-parts.net/doc/2928/ir_material_for_fiscal_ym/203695/00.pdf
¢¨9¡§½ÐÅµ¡¡2025Ç¯02·î20Æü¡¡JETROÆüËÜËÇ°×¿¶¶½µ¡¹½¡Ã¥Ó¥¸¥Í¥¹Ã»¿®¡ä¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¿·¼ÖÈÎÇä¤Ï80ËüÂæÄ¶¤¨¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿· https://www.jetro.go.jp/biznews/2025/02/5c4be365b3c6d624.html
¢¨10¡§¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢À¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¡Ã¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢´ðËÜ¾ðÊó¡¡https://www.tourismmalaysia.or.jp/basicinfo/02_travelinfo.html
¢¨¾åµ¡¢¤¤¤º¤ì¤âºÇ½ª³ÎÇ§Æü¡§2026Ç¯6·î23Æü
¢£¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢1¹æÅ¹³µÍ×
¡¦Å¹ÊÞÌ¾¡§chocoZAP Uptown¡Ê¥Á¥ç¥³¥¶¥Ã¥× ¥¢¥Ã¥×¥¿¥¦¥óÅ¹¡Ë
¡¦½êºßÃÏ¡§64, Jalan SS 21/58, Damansara Utama, 47400 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§24»þ´Ö365Æü
¡¦¥ª¡¼¥×¥óÆü¡§2026Ç¯£¶·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¦²Á³Ê¡§Æþ²ñ¼ê¿ôÎÁ¡§RM80¡¢·î³Û¥×¥é¥ó¤Î¾ì¹ç¡§RM128/·î¡¢Ç¯³Û¥×¥é¥ó¤Î¾ì¹ç¡§RM1,176RM/Ç¯
¡¦Æ³ÆþÍ½Äê¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¡§¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥·¥ó³Æ¼ï¡¢¥ï¡¼¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢¥é¥ó¥É¥ê¡¼¡ÊÀöÂõµ¡¡¢´¥Áçµ¡¡Ë¡¢¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥Á¥§¥¢¡¢¥»¥ë¥Õ¥¨¥¹¥Æ¡¢EMS¢¨11¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥¿¥ó¥Ë¥ó¥°¡ÊLed Light Therapy¡Ë¢¨11¡¢¹üÈ×¥µ¥Ý¡¼¥È¥Á¥§¥¢¢¨11¡Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡¦¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡§Æþ²ñ¶â¤È1¤«·îÊ¬¤Î·î³Û¤¬ÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò2026Ç¯6·îËö¤Þ¤Ç¼Â»Ü
¡¦¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ú¡¼¥¸¡§https://chocozap-global.com/my/en
¡ãchocoZAP Uptown¤ËÆ³ÆþÍ½Äê¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°°Ê³°¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ä
¢¨11¡§¥ª¡¼¥×¥ó¸å½ç¼¡Æ³Æþ
¢¨ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥Á¥ç¥³¥¶¥Ã¥×²ñ°÷¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥¶¥Ã¥×¥¢¥×¥ê¤ÎÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤ò¤«¤¶¤·¤Æ¤â³¤³°¤Î¥Á¥ç¥³¥¶¥Ã¥×Å¹ÊÞ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ÊÌÅÓ¡¢³Æ¹ñ¡¦³Æ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Æ¤´ÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£https://chocozap-global.com/
¢£¥Á¥ç¥³¥¶¥Ã¥×¤Î³¤³°Å¸³«¡Á³¤³°ºÇÂç150Å¹ÊÞ½ÐÅ¹³ÈÂç¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥·¥Ê¥¸¡¼¤ÎÁÏ½Ð¡Á
¡¡¥Á¥ç¥³¥¶¥Ã¥×¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÎËÜ³ÊÅ¸³«¤òÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Î1¤Ä¤Ë¸«¿ø¤¨¡¢2027Ç¯3·î´ü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢³¤³°ºÇÂç150Å¹ÊÞ¤Î½ÐÅ¹³ÈÂç¤òÌÜÉ¸¤Ë»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Àè¹Ô¤·¤ÆËÜ³ÊÅ¸³«¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¹á¹Á»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹âÃ±²ÁÂÓ¤¬¾ï¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÈ¼«¤ÎÄã²Á³Ê¡¦Â¿µ¡Ç½¡Ê¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¡Ë¥â¥Ç¥ë¤¬ÁÕ¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤é6¤«·î¤ÇÃ±·î¹õ»ú²½¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¤Û¤É¡¢»Üºö¤Î¼Â»Ü¤È¸¡¾Ú¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢Ã»´ü´Ö¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃßÀÑ¤·¤Ê¤¬¤é¥Á¥ç¥³¥¶¥Ã¥×¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÍ¸úÀ¤ò¼Â¾Ú¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯3·î¤Ë¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë1¹æÅ¹¡ÊOrchard¡Ë¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢¥¢¥¸¥¢·÷¤Ç¤ÎÂ¤¬¤«¤ê¤òÃå¼Â¤ËÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¿Ê½Ð¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥Þ¥·¥ó³Æ¼ï¤Î¤Û¤«¡¢¹á¹Á¤Ç¹â¤¤È¿¶Á¤òÆÀ¤¿EMS¢¨11¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥¿¥ó¥Ë¥ó¥°¢¨11¡¢¹üÈ×¥µ¥Ý¡¼¥È¥Á¥§¥¢¢¨11¤Ê¤É¤ÎÈþÍÆ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â½ç¼¡Æ³Æþ¤·¡¢Â¿ÌÜÅª¤ÊÍøÍÑ¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢³¤³°¥Á¥ç¥³¥¶¥Ã¥×¤ä¡¢³¤³°¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹»Ô¾ì¤Ç¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Á¥ç¥³¥¶¥Ã¥×¤Ë¤âÆ³Æþ¤¹¤ë¹ñÆâ³°¤ÎÁê¸ß½Û´Ä¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥·¥Ê¥¸¡¼¤òÁÏ½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¹ñÆâ¡¦³¤³°¤ÎÎ¾ÎØ¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë»ö¶È³ÈÂç¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£±¿Æ°¤ò¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡£·ò¹¯¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤òÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡£
¡¡¥Á¥ç¥³¥¶¥Ã¥×¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹»ÜÀß¤ÎÄó¶¡¼Ô¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Í¡¹¤ÎÀ¸³èÆ°Àþ¤Ë¼«Á³¤ÈÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢Ã¯¤â¤¬µ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤ê¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ë¡Ê¹â¤¤°Õ¼±¤ò»ý¤¿¤Ê¤¯¤È¤â¡Ë·ò¹¯¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¡Ö¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç1,900Å¹ÊÞ¤òÄ¶¤¨¡¢½ÐÅ¹Åê»ñ¤ÈÍø±×À®Ä¹¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë³Î¸Ç¤¿¤ë»ö¶È¥â¥Ç¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¼ÂÀÓ¤ò¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë³ÆÃÏ¤Ø¤È³ÈÂç¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖchocoZAP¡Ê¥Á¥ç¥³¥¶¥Ã¥×¡Ë¡×³µÍ×
¡»¥³¥ó¥»¥×¥È¡§¥«¥ó¥¿¥ó¡¢ÊØÍø¡¢¤¿¤Î¤·¤¤
¡»Å¹ÊÞ¿ô¡§1,962Å¹ÊÞ¢¨12
¡»¹ñÆâÍøÍÑÎÁ¶â¡§·î³Û3,278±ß(ÀÇ¹þ)
¡»ÆÃÄ§¡§2022Ç¯7·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡ÖchocoZAP¡×¤Ï¡¢¡Ö1Æü5Ê¬¤Î¤Á¤ç¤¤¥È¥ì¡¦·ò¹¯½¬´·¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Î³«È¯¤ä¡¢±¿Æ°¤Î¤ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡ÖÈþÍÆ¡×¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Å¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢1,962Å¹ÊÞ¢¨12¡¢²ñ°÷¿ô¤Ï116.1Ëü¿Í¢¨13¤òÆÍÇË¤·¡¢¹ñÆâ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à²ñ°÷¿ôÆüËÜ°ì¢¨14¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÆüËÜÃæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤ÎÀ¼¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢·ò¹¯¤Ç³èÎÏ¤Ë°î¤ì¤¿¼Ò²ñ¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢¤è¤êÉý¹¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç·ò¹¯Áý¿Ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥éÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§ https://chocozap.jp/
¢¨12¡§2026Ç¯5·î14Æü»þÅÀ¡¡¹ñÆâ¤ÎÄ¾±Ä¡¦FC¡¢³¤³°Å¹ÊÞ¤Î·×
¢¨13¡§2026Ç¯5·î14Æü»þÅÀ
¢¨14¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´ºº¤Ë°Íµò¤·¤¿¼«¼ÒÄ´ºº¡£ºßÀÒ²ñ°÷¿ô¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥à³Æ¼Ò¤Î¸øÉ½ÃÍµÚ¤ÓÈó¸øÉ½¼Ò¤ÏÇä¾åÅù¤«¤é¿ä·×ÃÍ¤ÎÈæ³Ó¡£(2023Ç¯11·îÄ´¤Ù¡Ë¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê https://lp.chocozap.jp/note-03/ ¡Ë
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¢ã¡¡ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¡¢ä
RIZAP ¥°¥ë¡¼¥×³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÊóÉô¡§¿ù¸¶¡¢»³ÅÄ¡¢ÅÄÃæ¡¢Ê¿»³¡¢ÆÁ½Å¡¡Mail¡§ press@rizapgroup.com
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
RIZAP¥°¥ë¡¼¥×³ô¼°²ñ¼Ò
https://www.rizapgroup.com/