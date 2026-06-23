日本雑穀協会、協会ブログ「雑穀の価値を、実践へ。」の情報発信を強化
商品開発・地域連携・市場動向・実践事例を通じて、雑穀の活用を広げる情報基盤へ
一般社団法人日本雑穀協会は、
雑穀の健全な普及と活用促進を目的として、
協会ホームページ内で配信している協会ブログ
「雑穀の価値を、実践へ。」の情報発信を強化いたします。
当協会ではこれまで、
雑穀エキスパート講座などの人材育成、
日本雑穀アワードによる商品評価、
産地・企業との連携支援等を通じて、
雑穀の普及啓発に取り組んでまいりました。
近年、雑穀は健康志向や食の多様化を背景に、
家庭用商品、外食、中食、給食、地域産品開発など、
さまざまな場面で活用されています。
一方で、雑穀を一時的な話題や単品商品として終わらせず、
継続的な商品開発、メニュー提案、事業展開につなげていくためには、
素材の特徴、価格、調理性、食味、表示、販促表現、利用場面などを
総合的に整理する視点が求められています。
今回強化する協会ブログでは、
これまで当協会が蓄積してきた知見をもとに、
雑穀の価値を「知識」として伝えるだけでなく、
商品づくりや提案活動に活かせる「判断材料」として整理し、
わかりやすく発信してまいります。
主な発信テーマ
■ 雑穀活用と事業展開
商品開発、メニュー提案、売場づくり、販促、事業化など、
雑穀を実務に活かすための視点を紹介します。
■ 雑穀と地域・産地連携
産地、地域資源、農業者、行政、企業等との連携を通じた、
雑穀の活用事例や地域展開の可能性を紹介します。
■ 雑穀の市場・研究・データ
生産・輸入動向、研究情報、市場変化など、
雑穀を取り巻く状況を読み解くための情報を紹介します。
■ 雑穀の活動と実践
雑穀を活用した取り組み、イベント、セミナー、
現場での実践例などを紹介します。
雑穀を“知る”段階から、“活かす”段階へ。
協会ブログを通じて、
雑穀の価値を事業や地域の現場へつなげる取り組みを進めてまいります。
▼ 協会ブログ「雑穀の価値を、実践へ。」
https://www.zakkoku.jp/bloglist
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一般社団法人日本雑穀協会について
雑穀の健全な普及と利用促進を目的に、
雑穀に関する情報発信、人材育成、商品評価、
産地・企業との連携支援等に取り組み、
雑穀の価値を社会に広く伝える活動を進めています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353237/images/bodyimage1】
【当件についてのお問い合わせ先】
一般社団法人 日本雑穀協会 事務局:中西
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町15番6号 製粉会館6階
TEL :03-6661-7340 FAX :03-6661-7350
URL : https://www.zakkoku.jp/
E-mail : info@zakkoku.jp
配信元企業：一般社団法人 日本雑穀協会
一般社団法人日本雑穀協会は、
雑穀の健全な普及と活用促進を目的として、
協会ホームページ内で配信している協会ブログ
「雑穀の価値を、実践へ。」の情報発信を強化いたします。
当協会ではこれまで、
雑穀エキスパート講座などの人材育成、
日本雑穀アワードによる商品評価、
産地・企業との連携支援等を通じて、
雑穀の普及啓発に取り組んでまいりました。
近年、雑穀は健康志向や食の多様化を背景に、
家庭用商品、外食、中食、給食、地域産品開発など、
さまざまな場面で活用されています。
一方で、雑穀を一時的な話題や単品商品として終わらせず、
継続的な商品開発、メニュー提案、事業展開につなげていくためには、
素材の特徴、価格、調理性、食味、表示、販促表現、利用場面などを
総合的に整理する視点が求められています。
今回強化する協会ブログでは、
これまで当協会が蓄積してきた知見をもとに、
雑穀の価値を「知識」として伝えるだけでなく、
商品づくりや提案活動に活かせる「判断材料」として整理し、
わかりやすく発信してまいります。
主な発信テーマ
■ 雑穀活用と事業展開
商品開発、メニュー提案、売場づくり、販促、事業化など、
雑穀を実務に活かすための視点を紹介します。
■ 雑穀と地域・産地連携
産地、地域資源、農業者、行政、企業等との連携を通じた、
雑穀の活用事例や地域展開の可能性を紹介します。
■ 雑穀の市場・研究・データ
生産・輸入動向、研究情報、市場変化など、
雑穀を取り巻く状況を読み解くための情報を紹介します。
■ 雑穀の活動と実践
雑穀を活用した取り組み、イベント、セミナー、
現場での実践例などを紹介します。
雑穀を“知る”段階から、“活かす”段階へ。
協会ブログを通じて、
雑穀の価値を事業や地域の現場へつなげる取り組みを進めてまいります。
▼ 協会ブログ「雑穀の価値を、実践へ。」
https://www.zakkoku.jp/bloglist
一般社団法人日本雑穀協会について
雑穀の健全な普及と利用促進を目的に、
雑穀に関する情報発信、人材育成、商品評価、
産地・企業との連携支援等に取り組み、
雑穀の価値を社会に広く伝える活動を進めています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353237/images/bodyimage1】
【当件についてのお問い合わせ先】
一般社団法人 日本雑穀協会 事務局:中西
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町15番6号 製粉会館6階
TEL :03-6661-7340 FAX :03-6661-7350
URL : https://www.zakkoku.jp/
E-mail : info@zakkoku.jp
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