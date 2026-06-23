借金問題の相談先比較サービスを提供する株式会社cielo azul（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役：大泉 聡）が運営する「債務整理相談ナビ」は、自己破産を経験し、当時、自己名義の車を所有していた101人を対象に「自己破産時の車」に関する実態調査を実施し、その結果を公開しました。 本調査では、自己破産の手続きで車がどうなったか、車を手放した人の生活への影響、弁護士・司法書士からの事前説明の有無の3点について整理しています。

調査結果のポイント

https://saimu.cieloazul.co.jp/news/jikohasan-car-survey/

「自己破産をすると、車は必ず処分される」--そう考える方は少なくありません。しかし今回の調査では、何らかの形で車を手放した方が74.3%にのぼる一方で、25.7%は自由財産の範囲内で車を維持できていました。 車を残せるかどうかを分けているのが“ローンの有無”と“査定額”であることが見えてきました。

【ポイント1】ローン返済中で手放した人が51.5%、4人に1人は維持できた

自己破産の手続きで車がどうなったかでは、「ローン返済中だったため手放した（51.5%）」が最多でした。 何らかの形で車を手放した方（「ローン返済中だったため手放した」「ローンなし所有だったが処分となった」「手続き前に売却・処分した」の合計）は74.3%（75人）にのぼりました。 一方で「自由財産の範囲内で維持できた（25.7%）」が4人に1人を超えており、「自己破産をすれば車は必ず処分になる」とは限らない実態がうかがえます。 ・ローン返済中だったため手放した：51.5% ・自由財産の範囲内で維持できた：25.7% ・ローンなし所有だったが処分となった：17.8% ・手続き前に売却・処分した：5.0%

【ポイント2】車を手放した人の生活への影響、1位は「通勤・通学に支障」58.7%

「活動範囲が狭まり、移動の負担が増えた（53.3%）」も半数以上に達し、移動手段を失ったことによる影響が広範囲に及んでいる実態がうかがえます。 「送迎できず、家族の生活にも支障が出た（24.0%）」も4人に1人近くに上り、本人だけでなく家族の生活にも影響が出るケースが一定数あることが分かりました。 ・通勤・通学に支障が出た：58.7% ・活動範囲が狭まり、移動の負担が増えた：53.3% ・送迎できず、家族の生活にも支障が出た：24.0% ・外出する機会が減った・外出しなくなった：17.3% ・生活への影響はほぼなかった：6.7%

【ポイント3】弁護士・司法書士から事前に説明があった人は71.3%

車の扱いについて事前に説明・アドバイスがあったかでは、「事前にしっかり説明してもらえた（71.3%）」が7割を超えました。 車はローンの有無・査定額・生活への必要性など、個別事情によって扱いが変わるため、専門家が事前に丁寧に説明することが多いことが背景にあると考えられます。 一方で「説明はあったが不十分だった（17.8%）」「ほとんど説明がなく手続きが進んだ（10.9%）」も合計28.7%おり、すべての方が十分な説明を受けられていたわけではない実態も見られました。 ・事前にしっかり説明してもらえた：71.3% ・説明はあったが不十分だった：17.8% ・ほとんど説明がなく手続きが進んだ：10.9%

掲載ページ

https://saimu.cieloazul.co.jp/news/jikohasan-car-survey/

本調査の詳細データおよびグラフは以下のページでご確認いただけます。自己破産で車を「手放した」が74.3%-経験者101人の実態調査 https://saimu.cieloazul.co.jp/news/jikohasan-seimeihoken-survey/

債務整理相談ナビ®について

債務整理相談ナビは、任意整理・個人再生・自己破産を検討する方に向けて、判断材料を提供しています。経験者調査・全国2,300事務所以上のデータベース・編集部による事務所取材を、専門家監修と公開基準にもとづいて整理しています。 サービス名：債務整理相談ナビ® URL：https://saimu.cieloazul.co.jp/ ※本調査のテーマは、公式Instagramでも図解で発信しています。

会社概要

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会社名：株式会社cielo azul 代表者：代表取締役 大泉 聡 所在地：〒810-0004 福岡市中央区渡辺通5丁目14番12号 南天神ビル3F 設立：2014年2月 事業内容：情報提供事業 コーポレートサイト：https://www.cieloazul.co.jp/

調査概要

調査主体：債務整理相談ナビ編集部（株式会社cielo azul） 調査対象：調査回答時に「自己破産」の手続き（同時廃止または管財事件）を完了し、当時、自己名義の車を所有していた20歳～69歳の男女 有効回答数：101人 調査方法：インターネット調査 調査期間：2026年5月20日（水）～2026年5月22日（金） モニター提供元：サクリサ