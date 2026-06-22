沢井製薬株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：中手利臣）は、2026年7月1日付で下記のとおり人事異動を実施いたしますのでお知らせいたします。



1．人事異動（2026年7月1日付）



【氏名】西原 嘉宏（にしはら よしひろ）



【新職】理事 経営管理部長



【現職】サワイグループホールディングス株式会社 グループ財務部 担当部長



【氏名】金子 慎也（かねこ しんや）



【新職】営業統括部長



【現職】営業統括部 営業企画グループマネージャー



沢井製薬はサワイグループホールディングス株式会社の子会社です。



本件に関するお問合わせ先



沢井製薬株式会社



ブランドコミュニケーション部



TEL：06-6105-5718



E-mail：koho@sawai.co.jp

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