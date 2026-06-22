「角川映画音楽祭」の特集が7月1日のＢＳ朝日「今度ナニ観る!? ～ＢＳ朝日イベント検索ＴＶ～」で放送されることが決定。「角川映画音楽祭～テーマ曲・挿入歌コンサート～」は、角川映画50周年を記念し、角川映画の主題歌・テーマ曲・挿入歌を生演奏と歌で楽しむ一夜限りのコンサートで、8月9日に東京・Bunkamuraオーチャードホールで開催。 出演は、南佳孝、小室哲哉、松村とおる、マリーン、クミコ、藤井空、松本隆、佐野史郎、野村宏伸。そして、MCを務めるのは映画大好き芸人のこがけん。『復活の日』『野獣死すべし』『スローなブギにしてくれ』『キャバレー』『汚れた英雄』『メイン・テーマ』『ぼくらの七日間戦争』『天と地と』『戦国自衛隊』『Wの悲劇』『ボビーに首ったけ』といった作品の主題歌やテーマ曲などが披露される予定となっている。

そのコンサートに先駆けて、7月1日に特別企画が放送されることが決定した。出演は、多くの名曲を生み出してきた作詞家の松本隆、『メイン・テーマ』でデビューし、『キャバレー』では主演を務めた野村宏伸。そして、「角川映画音楽祭」のMCを務めるこがけんが、この番組でも司会進行役として出演する。 「角川映画音楽祭」について、松本は「角川映画は一時代ありましたから、いいんじゃないですかね。振り返ってみれば、私もいろいろと関わりがありました」と話し、野村は「私は角川映画からこの世界にデビューしましたし、その角川映画が50周年になるんだなって思うと感慨深いものがあります。デビューする前から角川映画は観てきてましたし、こういう記念となるイベントに自分が出させていただくのはうれしいですね。やっぱり特別なものがあります」としみじみと語っていた。 この番組の収録中に、松本と野村はこの日が初対面だということが判明。野村は「学生の頃から僕は松田聖子さんのファンだったんです。松田聖子さんの楽曲＝松本隆さんという印象でしたから、松本さんの書かれた詞をずっと聴いてたんですよ」とリスペクトする気持ちを伝え、アニメ映画『ボビーに首ったけ』の挿入歌で、野村が歌唱した「ボビーにRock’n Roll」を松本に作詞してもらえたことがうれしかったということも明かした。松本も「あの曲は、作曲が南佳孝、編曲が大村雅朗で、聖子ちゃんと同じ布陣で作ったんですよ。発売したレコード会社も同じだったかな」と懐かしそうに振り返った。こがけんから「その時にお二人はお会いしてなかったんですか？」と聞かれると、松本は「顔合わせとかもなかったので」と答え、初対面であることが分かった。 その流れで、「ボビーにRock’n Roll」を作曲し、今回の「角川映画音楽祭」にも出演する南佳孝についてのトークも展開。他にも、映画の主題歌と他の楽曲の作詞をする際に意識することの違いや、映画の撮影現場でのエピソードなども披露。そして「角川映画」のすごさ、魅力についてもそれぞれの考えも語った。 さらには、「角川映画音楽祭」の出演者、楽曲ラインナップを見ながら、楽しみにしているところなども話し、松本は南佳孝と共にトークする佐野史郎について、出会った時のエピソードを語る場面も。 3人のトークをたっぷりお届けするＢＳ朝日「今度ナニ観る!?」は7月1日放送。そして、豪華出演者による「角川映画音楽祭」は8月9日に東京・Bunkamuraオーチャードホールにて開催。懐かしくもあり、今聴いても新鮮に感じる不変的な魅力のある楽曲たちが、生バンドの演奏によって復活する貴重なコンサートをぜひ体感してもらいたい。 ＜番組要項＞ 番組名：「今度ナニ観る！？～ＢＳ朝日イベント検索TV～」 放送日時：7月1日（水）よる11時 ※隔週水曜 よる11時～11時30分放送中 放送局： ＢＳ朝日 制作：ＢＳ朝日、ＪＣＴＶ プロデューサー：日比野愛（ＢＳ朝日） 公式HP：https://www.bs-asahi.co.jp/nanimiru-event/ ＜公演概要＞ 公演名：角川映画音楽祭 ～テーマ曲・挿入歌コンサート～ 公演日：2026年8月9日（日）［開場］16:45 ［開演］17:30 会場：Bunkamuraオーチャードホール ＜出演者＞ 南佳孝、小室哲哉、松村とおる、マリーン、クミコ、藤井空 松本隆、佐野史郎、野村宏伸 MC：こがけん ＜BAND MEMBER＞⽯⿊彰（Key.） 渡辺格（Gt.） ハピネス徳永（Ba.） ⼒⽯理江（Key.） 阿部薫（Dr.） 鍬⽥修⼀（Sax.）阿部美緒（Vn.） 丸⼭明⼦（Vn.） 保科由貴（Va.） ⼤沼深雪（Vc.） チケット料金：全席指定 15,000円（税込）※未就学児童入場不可 ■チケットぴあ（Pコード：326-338） https://w.pia.jp/t/kadokawa-cinemamusic/ ■キョードー東京 https://tickets.kyodotokyo.com/kadokawa-cinemamusic ■イープラス https://eplus.jp/kadokawa-cinemamusic/ ■ローソンチケット（Lコード：73389） https://l-tike.com/kadokawa-cinemamusic/ ■オンラインチケットMY Bunkamura https://mybun.jp（座席選択可） ■Bunkamura チケットセンター 03-3477-9999（オペレーター対応 10:00～15:00） ■東急シアターオーブ/Bunkamuraチケットカウンター 渋⾕ヒカリエ2F 11:00～18:00 公式ホームページ https://www.bs-asahi.co.jp/event/20260809/ お問い合わせ：キョードー東京 0570-550-799（平日11:00～18:00/土日祝10:00～18:00）