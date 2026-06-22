水素動力輸送市場はクリーンモビリティ導入を背景に年平均成長率42％で2030年までに1,200億ドルを超える見込み
クリーンモビリティ、炭素削減、持続可能な輸送への注目の高まりにより、世界中で水素動力車両の導入が加速しています。水素動力輸送市場は、ゼロ排出ソリューションへの需要増加、水素インフラ開発、大型および長距離輸送用途における燃料電池技術の利用拡大を背景に、2030年までに1,200億ドルを超え、年平均成長率42％で成長すると予測されています。
水素動力輸送市場規模と産業成長見通し
世界の輸送システムは、政府や企業による水素モビリティソリューションへの投資増加に伴い、代替エネルギー技術へ移行しています。
市場成長指標
2030年予測価値
1,200億ドル以上
予測成長率
2030年まで年平均成長率42％
自動車市場シェア
水素動力輸送は、2030年までに3兆9,720億ドル規模となる自動車市場の約3％を占めると予測されています。
輸送産業への貢献
市場は、2030年までに9兆4,000億ドルへ到達すると予測される広範な輸送産業の約1％を占めると推定されています。
水素動力車両の導入拡大、燃料補給ネットワークの拡張、燃料電池システムへの投資増加が長期的な市場成長を支えています。
水素動力輸送導入を加速する主要要因
排出量削減と輸送効率向上への取り組みにより、水素ベースのモビリティソリューションへの需要が増加しています。
ゼロ排出輸送需要
よりクリーンな輸送システムへの移行により、水素燃料電池車への強い需要が生まれています。水素技術は副産物として水のみを生成するため、商用車両、バス、トラック、鉄道、その他輸送用途における脱炭素化目標に適しています。
成長貢献：約年間2.2％
政府支援と水素インフラ拡大
国家水素戦略、資金提供プログラム、インフラ投資が市場発展を加速しています。水素補給ステーションや実証プロジェクトの拡大により、車両メーカーや車両運営事業者の導入障壁が低下しています。
成長貢献：約年間1.7％
大型および長距離輸送用途
水素ソリューションは、一部の代替技術と比較して短時間補給能力と長距離走行性能を備えているため、トラック、船舶、鉄道で注目されています。物流、公共交通、産業用車両での導入拡大が市場成長を支えています。
成長貢献：約年間1.5％
水素輸送導入を促進する主要要因と将来の市場拡大を確認：
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353054/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353054/images/bodyimage2】
水素モビリティを変革する技術動向
燃料電池、インフラ、車両基盤全体での革新が、水素動力輸送の未来を変えています。
高度な水素燃料電池システム
企業は長距離移動を支えるため、燃料電池の効率、耐久性、性能を向上させています。これらの進歩により、商用および乗用輸送での導入が強化されています。
水素インフラ提携
自動車企業とエネルギー提供企業は、燃料補給ネットワークを拡大し、大規模な水素モビリティ導入を支援するため協力しています。
水素動力商用車両の拡大
車両運営事業者は、長距離輸送能力を維持しながら持続可能性目標を支援するため、水素車両を導入しています。
液体水素貯蔵技術開発
高度な貯蔵技術は、車両の走行距離、効率、大型輸送用途への適合性を向上させています。
ゼロ排出貨物輸送革新
2026年1月、ボルボグループ、現代自動車グループ、スカニアパイロットパートナー、ハイリコは、欧州6か国で125台の水素燃料電池トラックを導入する水素加速トラックプロジェクトを拡大し、クリーン貨物輸送の導入を支援しました。
水素動力輸送市場規模と産業成長見通し
世界の輸送システムは、政府や企業による水素モビリティソリューションへの投資増加に伴い、代替エネルギー技術へ移行しています。
市場成長指標
2030年予測価値
1,200億ドル以上
予測成長率
2030年まで年平均成長率42％
自動車市場シェア
水素動力輸送は、2030年までに3兆9,720億ドル規模となる自動車市場の約3％を占めると予測されています。
輸送産業への貢献
市場は、2030年までに9兆4,000億ドルへ到達すると予測される広範な輸送産業の約1％を占めると推定されています。
水素動力車両の導入拡大、燃料補給ネットワークの拡張、燃料電池システムへの投資増加が長期的な市場成長を支えています。
水素動力輸送導入を加速する主要要因
排出量削減と輸送効率向上への取り組みにより、水素ベースのモビリティソリューションへの需要が増加しています。
ゼロ排出輸送需要
よりクリーンな輸送システムへの移行により、水素燃料電池車への強い需要が生まれています。水素技術は副産物として水のみを生成するため、商用車両、バス、トラック、鉄道、その他輸送用途における脱炭素化目標に適しています。
成長貢献：約年間2.2％
政府支援と水素インフラ拡大
国家水素戦略、資金提供プログラム、インフラ投資が市場発展を加速しています。水素補給ステーションや実証プロジェクトの拡大により、車両メーカーや車両運営事業者の導入障壁が低下しています。
成長貢献：約年間1.7％
大型および長距離輸送用途
水素ソリューションは、一部の代替技術と比較して短時間補給能力と長距離走行性能を備えているため、トラック、船舶、鉄道で注目されています。物流、公共交通、産業用車両での導入拡大が市場成長を支えています。
成長貢献：約年間1.5％
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水素モビリティを変革する技術動向
燃料電池、インフラ、車両基盤全体での革新が、水素動力輸送の未来を変えています。
高度な水素燃料電池システム
企業は長距離移動を支えるため、燃料電池の効率、耐久性、性能を向上させています。これらの進歩により、商用および乗用輸送での導入が強化されています。
水素インフラ提携
自動車企業とエネルギー提供企業は、燃料補給ネットワークを拡大し、大規模な水素モビリティ導入を支援するため協力しています。
水素動力商用車両の拡大
車両運営事業者は、長距離輸送能力を維持しながら持続可能性目標を支援するため、水素車両を導入しています。
液体水素貯蔵技術開発
高度な貯蔵技術は、車両の走行距離、効率、大型輸送用途への適合性を向上させています。
ゼロ排出貨物輸送革新
2026年1月、ボルボグループ、現代自動車グループ、スカニアパイロットパートナー、ハイリコは、欧州6か国で125台の水素燃料電池トラックを導入する水素加速トラックプロジェクトを拡大し、クリーン貨物輸送の導入を支援しました。