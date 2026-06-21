株式会社アニプレックス（本社：東京都千代田区 代表取締役岩上敦宏 以下アニプレックス）は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社（東京都港区）協力のもと制作のスマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド（Disney Twisted-Wonderland）』の「ちゃやまち推しフェスティバル2026 スペシャルステージ」を本日開催し、ゲーム内新情報が解禁となりました。カリムのバースデーイラスト公開や、メインストーリー8章「禁忌の執行人」Chapter3の配信日が決定。新衣装のカードが登場する期間限定イベントの開催も決定いたしました。

■カリムバースデーキャンペーン開催！

カリムのバースデー（6月25日）を記念して、限定ログインボーナスやバースデーミッションなどのキャンペーンをはじめ、下記召喚を開催予定です。 ・カリム バースデー召喚 ・復刻 カリム バースデー召喚(くつろぎマイルーム) ・復刻 カリム バースデー召喚 ※復刻 カリム バースデー召喚は、以下のカードが登場する召喚です。 ・プラチナジャケット ・ブルームバースデー ・ユニオンバースデー ・おめかしバースデー

■メインストーリー8章「禁忌の執行人」Chapter3配信日決定！

6月26日16:00より、メインストーリー 8章「禁忌の執行人」Chapter3の配信を予定しています。

■新衣装カードが登場する期間限定イベント開催予定！

新衣装のカードが登場する期間限定イベントを近日開催予定です。 イラストの一部と、登場するキャラクターのシルエットを公開いたしました。 詳細は、今後のお知らせにてご案内させていただきますのでどうぞお楽しみにお待ちください。

『ディズニー ツイステッドワンダーランド』概要

■タイトル：ディズニー ツイステッドワンダーランド ■ジャンル：ヴィランズ学園ADV（アドベンチャー）ゲーム ■対応OS：iOS / Android ■公式サイト ： https://twisted-wonderland.aniplex.co.jp/ ■公式X： @twst_jp ■ストアURL ・iOS：https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%BA%E3%83%8B%E3%83%BC-%E3%83%84%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%AF%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89/id1477455989 ・Android： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aniplex.twst.jp&hl=ja ■作品概要： ディズニー作品を彩る悪役たち――ヴィランズ。 彼らの持つ妖しくも美しい魅力にインスパイアされ、漫画家・枢やなが新たな世界を創り出す。 この物語が描くのは、「悪役たち（ルビ：ヴィランズ）」の真の姿――。 リズムとバトルで彩られた物語の世界へようこそ。 ■スタッフクレジット： 原案・メインシナリオ・キャラクターデザイン：枢やな（Supported by SQUARE ENIX） ■企画・配信：アニプレックス ＜『ディズニー ツイステッドワンダーランド』権利表記＞ © Disney. Published by Aniplex ※画像掲載、記事転載の際には記事にご記載ください。