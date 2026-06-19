JAグループ栃木は7月3日（金）、4日（土）の2日間、宇都宮市内の「みずほの自然の森公園」にて、県下統一の農業機械大展示会『パワフルアグリフェア』を開催いたします。

「パワフルアグリフェア」特設サイト

農業機械大展示会『パワフルアグリフェア』

https://www.zennoh.or.jp/tc/event/ssi/109330.html

「生産振興とJAグループへの結集を図り、"持続可能な農業"を実現します」をテーマに、生産資材コスト低減や省力化、生産振興に関する提案・紹介を行い、生産者手取りの最大化と農業生産基盤の維持拡大をめざします。 昨年は２日間合計で約7,000人の方々にご来場いただき大盛況となりました。今年も合計7,000人の来場を目標に、栃木の食を味わう飲食ブース、ステージイベントなどを実施し、昨年以上に盛りあがることが予想されます。 25回目を迎える今回は、出展メーカー26社の新型農機の展示をはじめとし、みどりの食料システム戦略に対応した機械やICT農機などを展示します。また、各種生産コスト低減や省力化および暑熱対策に向けての取り組みもご紹介します。

特設ステージイベントでは、ものまねタレント『木村たいぞう』さんによるものまねショーや芸人『スギちゃん』さんによるお笑いライブのほか、宇都宮ブレックスの選手らも登場し、会場を盛り上げます。農家、組合員の皆様はもちろん、農業や食に興味のある一般の方にも楽しんでいただけるイベントとなっております。

概要

【日 時】： 2026年7月3日（金）9：00～15：00（受付14：30まで） 4日（土）9：00～14：00（受付13：30まで）

【場 所】： みずほの自然の森公園 東駐車場特設会場 （宇都宮市西刑部町1861）

展示内容

農業機械コーナー（新型農機、ロボットトラクター・田植機、ラジコン草刈機、農薬散布ヘリ・ドローン、中古農機等） 肥料農薬コーナー（低コスト肥料・農薬、省力化商品・技術等） 生産振興コーナー（にら1年1作高畝栽培、加工業務用野菜の技術紹介等） 農作業安全コーナー（トラクター転倒傾斜角体験機の試乗、熱中症対策の啓蒙等） ミニ講習会コーナー（メーカーによるスマート農機活用事例紹介、直播関連技術の事例紹介等） とちぎを食べようコーナー（栃木県産小麦を使用したパン、とちぎ和牛串等の販売） 共同購入機コーナー（JAグループ共同購入コンバイン、関東６県共同購入機の展示等）

ステージイベント タイムスケジュール

7/3（金）10：00～10：30 『宇都宮ブレックス』 スペシャルステージ 11：30～12：00 『木村たいぞう』 スペシャルステージ 12：30～13：00 全農とちぎからのお知らせ（米麦総合課、肥料農薬課）

7/4（土）10：00～10：30 『宇都宮ブレックス』 スペシャルステージ 11：30～12：00 『スギちゃん』 スペシャルステージ 12：30～13：00 真岡ミュージカル スペシャルステージ

宇都宮ブレックス

木村たいぞう

スギちゃん

臨時駐車場について

会場内の駐車場は大変混雑が予想されます。臨時駐車場より無料シャトルバスをご利用ください。 シャトルバス利用者には、両日先着400名様にオリジナルコラボグッズをプレゼントします。 臨時駐車場…インターパークスタジアム北側駐車場 （宇都宮市インターパーク4丁目2－3）

組織概要

名称 ： 全国農業協同組合連合会 栃木県本部 所在地 ： 〒321-0905 栃木県宇都宮市平出工業団地9番地25 事業内容： 農家（組合員）が生産した農畜産物をとりまとめ市場などに販売する販売事業と、農畜産物を作るのに必要な生産資材または生活用品などを農家 （組合員）に供給する購買事業を行っています。 JA全農とちぎ公式HP ： https://www.zennoh.or.jp/tc/

本件に関するお問い合わせ先

（発信元） JA全農とちぎ 管理部 広報担当 : 渡邉 TEL：028-616-8804（代） FAX：028-616-8808 Mail：zz_tc_kikaku@zennoh.or.jp お問合せ受付/平日10：00～17：30