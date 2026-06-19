作家のエージェント会社、株式会社アップルシード・エージェンシーの契約作家であり、元劇団四季主演俳優で、現在は人気研修講師として活躍する佐藤政樹氏の新刊『世界一やさしい「ブレない自信」のつくり方 うまくいかない自分を変える方程式』が6月19日に日本実業出版社より刊行されます。

「頑張っているのに、自分に自信が持てない」 「周囲と比べて、自分だけ遅れている気がする」 「まわりの評価が怖くてチャレンジができない」 「過去の失敗で心が折れてしまい立ち直れない」 「自分には才能も根性も無いんだと諦めている」

そんな“人生が折れそうになる瞬間”を経験している人に向けて、困難や失敗に揺らがない「ブレない自信」を育てる方法を伝える一冊です。 SNSで他人の成功が可視化され、働き方や人生の選択肢が増えた現代。多くのビジネスパーソン、特に20代～30代は、周囲とのキャリアの差に焦りや不安を感じ、「他人の目が気になってブレる」という深い悩みを抱えています。 かつて、うまくいかず「自信がない側」の人間だった佐藤氏は自らの経験から、”一時的な成功で得られる自信ではなく、失敗しても立ち戻れる“復元力のある自信”が大切だといいます。 必要なのは、折れないことではなく、折れても戻れる力。 「気持ちを強く持とう」ではなく、誰でも実践できる行動から自信をつくる。それが本書の大きな特徴です。特に20代～30代の方に向けた健全な自信作りのための手法をまとめた1冊です。

著者、佐藤政樹氏の激動のキャリアストーリーから生まれたメソッド

現在、企業研修講師として延べ500社・5万人以上を指導し、TEDxでのプレゼン動画が50万回以上再生されている佐藤氏。しかし、そのキャリアのスタートは決して順調ではありませんでした。 就職活動に失敗し、ようやく働き始めた営業職では成果を出せず「戦力外通告」を受け、「生きている価値がない」とまで思い詰め、自信を失った20代前半を過ごしました。 しかし一念発起し、27歳・未経験という極めて不利な条件から「劇団四季」への入団を果たし、ついには主役の座を掴み取ります。その後転職した営業職ではトップクラスの成績を残し、現在では多くの企業で人材育成に携わるまでになりました。 佐藤氏は、自らのキャリアストーリーの中で「どうすれば本当の意味で自分を信じられるようになるのか」を考え、実践と失敗を繰り返してきました。 本書では、その体験から得た【3つの自信（マインド）】×【1つの土台（フィジカル）】を掛け合わせた、センスや性格に左右されない極めてロジカルで再現性の高い「方程式」を提案し、解説しています。

誰でも、自分で、人生を変えられる「自信の4大アプローチ」

本書では、ブレない軸をつくるために「自信」を4つの要素に分解して解説。必要な要素を分かりやすく分解し、具体的な「型」として落とし込んでいます。 ◆自己肯定感 どんな状況でも、自分を否定せずに受け止め、失敗してもすぐに立ち直ることができる力 ◆自己効力感 困難な状況や不確実な未来に対しても、「自分なら乗り越えられる」と信じて行動できる力 ◆自己有用感 自分は人や社会の役に立てる存在だと、組織や社会の中で「自分は必要とされている」と感じられる力 ◆フィジカルコンディション これら3つのマインドを支える身体（自信を生む姿勢・不安を整える呼吸法呼吸・緊張への向き合い方・体調）を整える力 精神論で「自信を持とう」と念じるのではなく、会議や商談の直前に「5秒でブレない自分を取り戻す姿勢の作り方」など、身体知（フィジカル）からメンタルを整えるアプローチが本書の最大の強みです。 この4つを育てることで、性格や才能、環境に左右されない「ブレない自信」を誰でも身につけることができ、すぐに実践が可能です。

著者プロフィール

1975年生まれ。企業研修講師/講演家。就職活動で内定が一つも取れず、大学卒業後フリーターに。アルバイトで働き始めた営業職では、仕事ができないことが理由で”戦力外通告”を受け、完全に自信を喪失し引きこもる。23歳の誕生日に「このままではまずい」と一念発起して、劇団四季と難関国家資格の気象予報士試験の合格を決意。誰からも無理と言われた目標を達成し、28歳でダブルで合格する。劇団四季では『ライオンキング』などへの出演を果たし、入団8年目に『人間になりたがった猫』で主役としてスポットライトを浴びる。その際、処刑台に登るような重圧の境地で呼吸を中心とした「心身の整え方」を学ぶ。 その後、講演家になることを志して退団するも全く食べていけず、ビジネス経験ゼロから飛び込み営業の会社に就職。営業では、はじめは鳴かず飛ばずだったが、約500名近くいる社員の中で「多大なる貢献をした社員第2位」を獲得。これらの経験を基に、【ブレない自信のつくり方】を確立する。 自身の特異な経験をもとにした独自の講話をしたところ、それが口コミで全国に拡がり、仕事で結果を出す人が続出。現在は日本のリーディングカンパニーはじめ500社5万人以上の研修講師となる。プレゼンの殿堂TEDxにも出場し日本人では異例の50万回再生。サッカー元日本代表などアスリートともセミナーでコラボしている。著書にロングセラーで話題の『人を「惹きつける」話し方』（プレジデント社）がある。

書籍概要

出版社 ‏ : ‎ 日本実業出版社 発売日 ‏ : ‎ 2026/6/19 体裁：単行本 ‎ 336ページ 定価：1,980円 ISBN-13 ‏ : ‎ 978-4534062680

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