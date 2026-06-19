パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、オープン以降ご愛顧をいただき、この度、5周年を迎える【パソコン工房 八王子店】にて「超 ボーナスセール」を2026年6月20日（土）から7月3日（金）まで期間限定で開催いたします。

■【パソコン工房 八王子店】にて6月20日（土）より「超 ボーナスセール」を開催！

パソコン専門店【パソコン工房 八王子店】は、おかげさまでオープン5周年を迎えました。日頃のご愛顧に感謝を込めて【パソコン工房 八王子店】にて「超 ボーナスセール」を2026年6月20日（土）から7月3日（金）まで期間限定で開催いたします。

「超 ボーナスセール」では、人気のゲーミングPCやノートPCなど最新の即納パソコンを豊富に取り揃え、さらにPCパーツ・周辺機器など幅広い品揃えを記念プライスにてご提供いたします。 セール対象品の他にも、eスポーツプロプレイヤーや著名インフルエンサーとのコラボゲーミングPC「LEVEL∞」や、初めてのゲーミングPCに最適なコスパを追求し、カラーバリエーションも選べる「LEVELθ」、カスタマイズして注文できる高品質なBTOパソコン「iiyama PC」等、アップグレードや出張設定設置サービス、各種便利なサービスのご検討も含め店頭スタッフと相談しながらご注文いただけます。また、高性能かつデスクの場所を取らず効率良く作業できるWindows 11搭載のスリムPC、ノートPCをはじめ、NPU AIエンジン内蔵のモデルや、マルチモニター対応のモデルなど、ビジネス用途でのさまざまなニーズにお応えする最新パソコンを取り揃えております。法人様のまとめ買い、業務PC買い替え、買取（下取り）のご相談も承ります。ぜひお気軽にご相談ください。 開催期間：2026年6月20日（土） ～ 7月3日（金）

さらに首都圏のパソコン工房7店舗にて協賛セールを同時開催！

「超 ボーナスセール」と同日の2026年6月20日（土）より、首都圏のパソコン工房7店舗にて協賛セールを同時開催いたします。 【パソコン工房 秋葉原本店】 【パソコン工房 秋葉原パーツ館】 【パソコン工房 町田店】 【パソコン工房 宇都宮店】 【パソコン工房 千葉店】 【パソコン工房 つくば店】 【パソコン工房 新前橋店】 開催期間：2026年6月20日（土） ～ 7月3日（金） 各店セールの詳細は下記の情報ページをご確認ください。 【パソコン工房 八王子店】オープン5周年記念「超 ボーナスセール」 ＆ 協賛セール URL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/hachioji_5th_anniv_sale.php ※セールアイテムの情報公開は、2026年6月19日（金）午後を予定しております。 ※協賛セールは「超 ボーナスセール」と商品内容が異なります。

■店舗情報

【パソコン工房 八王子店】店舗情報

【 店舗名 】パソコン工房 八王子店 【 所在地 】〒192-0083 東京都八王子市旭町12-4 日本生命八王子ビル 1F 【 営業時間 】11時00分 ～ 20時00分 【 定休日 】年中無休 【 電話番号 】042-649-8215 【 メール 】hachioji@pc-koubou.co.jp 【 店舗ＨＰ 】https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/map/hachioji.php

■パソコン工房は『中古買取強化宣言』を実施中！

全国のパソコン工房店舗および宅配買取サービスでは、『中古買取強化宣言』としてゲーミングPC、デスクトップPC、ノートPCやPCパーツ（CPU、マザーボード、メモリ、グラフィックスカード）などの買取査定額を大きく改定！さらに現在「当社指定ゲーミングPCの買取で、パソコン工房会員様限定に、最大5万円分相当の商品券（またはポイント）プレゼント」も実施中です。 ※最大5万円分相当のプレゼントは、当社指定の買取金額での条件となります。 最大5万円分相当の商品券（またはポイント）プレゼントの詳しい情報はこちら URL：https://www.pc-koubou.jp/pc/gamingpc_kaitori_point_present.php ご自宅に保管されたままの機器がございましたら、ぜひこの機会にパソコン工房へお持ち込みいただくか、宅配買取サービスをご利用ください！ お近くの店舗はこちらからご覧ください。 URL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/map/ 宅配買取はこちらからご覧ください。 URL：https://www.pc-koubou.jp/kaitori/re/kaitori_kyouka_sengen.html

■最大3万円分相当※を還元する「超 ボーナス還元祭」を期間限定で開催中！

「超 ボーナス還元祭」は、期間中にパソコン工房で対象の新品パソコン・ゲーミングPCをご購入いただくことで、指定機種のスペックに応じて最大3万円分相当※の還元が付与されるキャンペーンです。 店舗・WEB通販での開催期間：2026年6月10日（水） ～ 6月24日（水） ※最大3万円分相当の還元額は、当社指定商品での条件となります。 ※店舗では当社直営店舗でご利用いただける「当社商品券」での還元、パソコン工房 WEB通販サイトでは「パソコン工房ポイント」での還元となります。 ※対象機種ならびに還元方法は、店舗とWEB通販サイトで異なります。 ※一部、キャンペーン対象外の商品もございます。 ※キャンペーンには当社会員（LINE会員・WEB会員・ビジネスご優待会員）への登録が必要です。 ※商品券還元の上限は、取引価格の10分の2までとなります。 パソコン工房「超 ボーナス還元祭」情報ページ 店舗 URL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/sp_bonus_kangen_2606.php WEB通販 URL：https://www.pc-koubou.jp/pc/bonus_kangen_202606.php さらに、PC延長保証にご加入いただくと、現在実施中の「最大2万円分還元 超還元プログラム」が併せて適用となり、還元額が増加します。

■パソコン工房にて「最大2万円分還元 超還元プログラム」を実施中

全国のパソコン工房・グッドウィルの店舗およびパソコン工房WEBサイトでは、最新パソコン、ゲーミングPC、PCパーツ、周辺機器、中古パソコンのご購入において、当社指定保証サービスに同時ご加入いただくことで最大2万円分相当※の還元が付与されるパソコン工房会員様限定「最大2万円分還元 超還元プログラム」を実施中です。 ※最大2万円分相当の還元は当社指定商品での条件となります。 ※還元の条件ならびに還元方法は、店舗とWEB通販サイトで異なります。 ※詳しくは下記の情報ページをご覧ください。 パソコン工房「最大2万円分還元 超還元プログラム」情報ページ 店舗 URL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/kangen_program.php WEB通販 URL：https://www.pc-koubou.jp/pc/kangen_program_ec.php

■最新Windows 11搭載パソコンへお得に乗り換え『Windows 11 全力乗換応援フェア』

2025年10月14日（火）サポート終了を迎えたWindows 10搭載パソコンからの乗り換えはパソコン工房にお任せください。全国のパソコン工房 店舗・WEB通販サイトにて、お使いのWindows 10搭載パソコンから最新Windows 11搭載パソコンへお得に乗り換えを行っていただける『Windows 11 全力乗換応援フェア』を実施中です。 サポートが切れたWindowsを搭載したパソコンをそのまま使用し続けるとさまざまなセキュリティリスクが伴いますが、最新Windows 11搭載パソコンへ乗り換えることでWindows 11のセキュリティとアップデートにより安心してパソコンをお使いいただけます。パソコン工房の最新パソコン「iiyama PC」をはじめ、「LEVEL∞」、「LEVELθ」等、いずれも標準でWindows 11を搭載しておりますので、快適・安心なパソコン環境を存分にお楽しみいただけます。 ① 最大5万円分相当を還元 乗り換えがお得になる「下取りサービス」 ② 「Windows 11アップグレード診断」が無料 アップグレード工賃も5,000円にてご提供 ③ 乗り換えのパソコン選びに最適 「オススメ最新Windows 11搭載パソコン」をご提案 ※最大5万円分相当の還元額は、当社指定の条件となります。 ※店舗では当社直営店舗でご利用いただける「当社商品券」での還元、パソコン工房WEB通販サイトでは「パソコン工房ポイント」での還元となります。 ※商品券還元の上限は、取引価格の10分の2までとなります。 ※詳しくは下記の情報ページをご覧ください。 『Windows 11 全力乗換応援フェア』情報ページ URL：https://www.pc-koubou.jp/pc/windows11_norikae.php ※『Windows 11 全力乗換応援フェア』は予告なく変更・終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。 パソコン工房では、お客さまにより満足していただける商品・サービスの提供に努めてまいります。

【会社概要】 社名 株式会社ユニットコム 運営ショップ名 パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jp グッドウィル URL : https://www.goodwill.jp 代表者 代表取締役 端田 泰三 本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1 事業内容 iiyama PC （オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェア、 パソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス 中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

本リリースに関するお問い合わせ先 株式会社ユニットコム 営業企画部 プロモーションG Tel : 03-4334-9037 / Fax: 03-4334-9002 E-mail: uni-kikaku@unitcom.co.jp