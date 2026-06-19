毎週の定例作業、AIエージェントで自動化しよう　コード不要で導入から始めるハンズオン講座

2026年7月8・22日（水） 20：00〜21：30【エキスパート講座】AIエージェント構築｜コードゼロで業務を自動化するOpenClaw実践講座

WACA（一般社団法人ウェブ解析士協会）は2026年7月8・22日（水）、プログラミング不要のオンライン講座「OpenClaw実践講座」を開講します。GA4の数値確認や定例レポートなど、毎週繰り返す業務に追われていませんか。2日間のハンズオンで自分専用のAIエージェントに任せる仕組みを習得し、浮いた時間をより重要な仕事に充てましょう。

































































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https://digitalpr.jp/table_img/2934/136946/136946_web_1.png■講座概要AIチャットは業務に活用していても、「毎週の実績チェック」「GA4の数値確認」「クライアントへの定例レポート」など繰り返しの作業を自分でしてはいませんか？本講座では、プログラミングなしでAIエージェントを構築できる「OpenClaw（オープンクロー）」を扱います。導入から、あなたの実務に合った自動化ツールを完成させるまでをハンズオン形式で実践します。終わるころには、AIが「答える」だけでなく「動く」のを体感できるはずです。OpenClawとは？OpenAI、Claude、Geminiなどから任意のものを選び、自分専用のAIエージェントを構築できるオープンソースのツールです。▼このような方におすすめAIチャットは使っているがAIエージェントは使っていないAIエージェントを試したが、挫折した経験があるClaudeCode、Codexなどどれを使っていいか悩んでるSEO・SNS運用・レポート作成など、毎週繰り返している作業があるAIを使いこなして業務を効率化したい副業・ひとりビジネスを育てながら本業もこなしており、可処分時間が少ない■講師中村和正（なかむら・かずまさ）氏株式会社gracenote 代表取締役WACA認定ウェブ解析士マスターWebクリエイティブエージェンシーでウェブディレクターとしてクリエイティブ部門を統括。その後、フリーランス、デジタルマーケティングのコンサルティング企業での執行役員などを経て2018年に株式会社gracenoteを設立。ウェブマーケティングや経営領域のコンサルティングや運用支援を行うほか、自身がプロジェクトマネージャーやインフォメーションアーキテクトとして数多くのプロジェクトにも参画。近年は企業のDX・AI導入支援、講師なども数多く務めている。■その他・注意事項講座はZoomを利用します。当日までにご準備ください。受講者に起因する接続不良などについては中断せずに講座を進めます。コンピューターやソフトウェアなどの動作不良に関するサポートは行いません。■主催一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析やSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通促進により、産業振興や社会教育を推進します。本件に関するお問合わせ先一般社団法人ウェブ解析士協会seminar@waca.or.jp関連リンクOpenClawhttps://openclaw.ai/WACA会員登録https://membership.waca.or.jp/course/register/54636/WACAとはhttps://www.waca.or.jp/association/