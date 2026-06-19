APES 2026：2,000社以上の中国現地工場によるワンストップの直接調達 - バイヤーの利益率を最大化

上海、2026年6月18日 /PRNewswire/ -- グローバル市場を対象とした中国No.1の自動車部品見本市である「APES Auto Parts Expo Shanghai 2026」が、2026年8月5日から7日まで、上海の国家会展中心（NECC）で開催されます。APES 2026では、60,000平方メートルの専用展示スペースに2,000社以上の認証済み現地工場が集結し、60カ国から35,000人以上の業界関係者の来場が見込まれています。会場では1,000点以上の新製品が発表され、バイヤーがメーカーと直接つながることができるワンストップの調達プラットフォームが提供されます。仲介業者も中間マージンもなく、この半期に一度のイベントでは工場直販ならではの価値を体感できます。





8つの主要カテゴリーがサプライチェーン全体を網羅しています：シャーシ、エンジン、電気部品（展示全体の50%）、トランスミッション/ドライブトレインおよび車体部品（20%）、消耗部品（15%）、エアコンシステム（8%）、NEV（新エネルギー車）用部品（7%）。今回初めて、以下の12の主要産業クラスターが紹介されます：玉環はシャーシおよびエンジンシステムを供給し、瑞安は電気系統およびシャーシ部品を提供しています。清河はフィルターの専門地域であり、東営/煙台はブレーキディスクを製造しています。龍泉はエアコン用配管およびバルブに注力しており、河間はスターター、オルタネーター、クラッチの再製造を行っています。十堰と済南はいずれも大型トラック向け製品を取り扱っており、十堰はエンジン、トランスミッション、アクスル、キャブ、フレームを網羅し、済南はさらに油圧系と電気系統を提供しています。常州/丹陽はランプ、バンパー、グリルなどの外装部品を製造し、温州は電子機器と精密部品を供給しています。衡水はブレーキパッドを製造し、宝応は板金、プレス部品、構造部品を生産しています。

APESはQPZONEと提携し、展示会期間中に「Gold Chain Awards」を発表します。このアワードは、海外のバイヤーが中国の自動車部品サプライチェーンにおける主要企業を効率的に特定できるよう支援することを目的としています。同アワードには以下の3つの部門があります：「中国で最も優秀な自動車部品メーカー」、「中国で最も優秀な自動車部品インテグレーター」、および「中国で最も優秀な自動車部品サービスプロバイダー」です。第1の部門は研究開発、生産、品質管理（QC）のすべてを網羅する100の工場、第2の部門はすべての主要ブランドに対応するシステム統合の専門家100名、第3の部門はグローバル展開のための物流、倉庫、貿易、Eコマース、認証、デジタルソリューションを提供しています。

本イベントに参加するバイヤー向けに、限定のグループ特典が用意されています。2名様のグループには、2泊分の無料宿泊と工場見学への優先案内が提供されます。5名様以上のグループには、ご到着時およびご出発時の無料空港シャトルサービスもご利用いただけます。詳細については、https://www.huaautoparts.com/enをご覧ください。

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（日本語リリース：クライアント提供）

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