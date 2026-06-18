合同会社ファービヨンド、世界対応のAIエリアマーケティングサービス「エリアブースト」プレリリース開始 ～オープンデータとAIで、専門知識ゼロでも商圏分析・出店調査・海外市場調査を可能に～
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352594/images/bodyimage1】
合同会社ファービヨンド（本社：東京都新宿区、代表社員：上野 淳）は、AIと地図データを活用した世界対応のエリアマーケティングサービス「エリアブースト」のプレリリースを開始しました。
エリアブーストは、オープンデータ・統計データ・地図データをAIが分析し、地域特性の把握、商圏分析、出店候補地の評価、海外市場調査までを支援するサービスです。専門的なデータ分析の知識がなくても、地図上で直感的にエリアの強み・弱みを可視化できます。
■ 背景：集客はしているが、「どこを狙うか」の判断材料が足りない
Web広告やSNSによる集客が一般化する一方で、企業や店舗には次のような課題が残っています。
・どの地域をターゲットにすべきか判断できない
・出店候補地を比較する材料が少ない
・地域特性を十分に把握できていない
・海外進出時の市場調査コストが高い
・データを活用したいが専門知識がない
エリアブーストは、AIと地理空間データを組み合わせることで、これらの判断を「勘」ではなく「データ」に基づいて行えるようにします。
■ オープンデータと地図データをAIが分析
エリアブーストは、公開されている各種オープンデータ・統計データを活用しています。
主なデータソース
・OpenStreetMap（世界地図データ）
・国勢調査／e-Stat（政府統計ポータル）
・国土数値情報
・各自治体オープンデータ
・施設情報・観光関連データ
・ユーザー投稿データ
これらをAIが横断的に分析し、地域や商圏の傾向を可視化。店舗運営やマーケティング施策の意思決定に役立つ情報を提供します。
※地図データには OpenStreetMap（(C) OpenStreetMap contributors）を使用しています。
■ 日本国内だけでなく、世界各国に対応
エリアブーストはOpenStreetMapを採用しているため、日本国内にとどまらず世界中で利用できます。日本・アメリカ・イギリス・シンガポール・タイ・インドネシアなど18カ国以上の地域分析に対応しており、海外進出を検討する企業や、訪日外国人向けサービスを展開する事業者にも有効です。
■ できること
・商圏分析
・出店候補地分析
・地域特性分析
・観光分析／競合分析
・エリアマーケティング支援
たとえば「どの地域に出店すべきか」「どのエリアに広告を配信すべきか」「ターゲット顧客が多いのはどこか」といった判断を、データに基づいて行えます。
■ 今後の展望
・AIによる商圏レポート自動生成
・訪日外国人向け分析機能
・自治体DX／観光DX支援機能
・地域経済分析機能
・広告データとの連携
ファービヨンドは「地図とテクノロジーで、世界をもっと便利に、もっと楽しく」をテーマに、AIと地理空間データを活用したサービス開発を進めてまいります。なお当社はこれまでにも、AI SNSエージェント「Resonate Post」、求人マップ「お仕事さち子さん」、環境活動マップ「Eco Map Global」など、多様なサービスを開発・運営しています。
【エリアブースト 公式サイト】
https://boost.share-map.net/
【会社概要】
会社名：合同会社ファービヨンド
代表社員：上野 淳
所在地：東京都新宿区新宿5-4-1
事業内容：AIシステム開発、Webサービス開発、地図サービス運営、AIコンサルティング
https://far-beyond.biz/
配信元企業：合同会社ファービヨンド
合同会社ファービヨンド（本社：東京都新宿区、代表社員：上野 淳）は、AIと地図データを活用した世界対応のエリアマーケティングサービス「エリアブースト」のプレリリースを開始しました。
エリアブーストは、オープンデータ・統計データ・地図データをAIが分析し、地域特性の把握、商圏分析、出店候補地の評価、海外市場調査までを支援するサービスです。専門的なデータ分析の知識がなくても、地図上で直感的にエリアの強み・弱みを可視化できます。
Web広告やSNSによる集客が一般化する一方で、企業や店舗には次のような課題が残っています。
・どの地域をターゲットにすべきか判断できない
・出店候補地を比較する材料が少ない
・地域特性を十分に把握できていない
・海外進出時の市場調査コストが高い
・データを活用したいが専門知識がない
エリアブーストは、AIと地理空間データを組み合わせることで、これらの判断を「勘」ではなく「データ」に基づいて行えるようにします。
■ オープンデータと地図データをAIが分析
エリアブーストは、公開されている各種オープンデータ・統計データを活用しています。
主なデータソース
・OpenStreetMap（世界地図データ）
・国勢調査／e-Stat（政府統計ポータル）
・国土数値情報
・各自治体オープンデータ
・施設情報・観光関連データ
・ユーザー投稿データ
これらをAIが横断的に分析し、地域や商圏の傾向を可視化。店舗運営やマーケティング施策の意思決定に役立つ情報を提供します。
※地図データには OpenStreetMap（(C) OpenStreetMap contributors）を使用しています。
■ 日本国内だけでなく、世界各国に対応
エリアブーストはOpenStreetMapを採用しているため、日本国内にとどまらず世界中で利用できます。日本・アメリカ・イギリス・シンガポール・タイ・インドネシアなど18カ国以上の地域分析に対応しており、海外進出を検討する企業や、訪日外国人向けサービスを展開する事業者にも有効です。
■ できること
・商圏分析
・出店候補地分析
・地域特性分析
・観光分析／競合分析
・エリアマーケティング支援
たとえば「どの地域に出店すべきか」「どのエリアに広告を配信すべきか」「ターゲット顧客が多いのはどこか」といった判断を、データに基づいて行えます。
■ 今後の展望
・AIによる商圏レポート自動生成
・訪日外国人向け分析機能
・自治体DX／観光DX支援機能
・地域経済分析機能
・広告データとの連携
ファービヨンドは「地図とテクノロジーで、世界をもっと便利に、もっと楽しく」をテーマに、AIと地理空間データを活用したサービス開発を進めてまいります。なお当社はこれまでにも、AI SNSエージェント「Resonate Post」、求人マップ「お仕事さち子さん」、環境活動マップ「Eco Map Global」など、多様なサービスを開発・運営しています。
【エリアブースト 公式サイト】
https://boost.share-map.net/
【会社概要】
会社名：合同会社ファービヨンド
代表社員：上野 淳
所在地：東京都新宿区新宿5-4-1
事業内容：AIシステム開発、Webサービス開発、地図サービス運営、AIコンサルティング
https://far-beyond.biz/
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