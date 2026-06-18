再生医療等製品製造販売業許可の申請に関するお知らせ ～幹細胞製品「Stemchymal(R)」の国内販売に必須となる製造販売業許可の取得に向けて～

再生医療等製品製造販売業許可の申請に関するお知らせ ～幹細胞製品「Stemchymal(R)」の国内販売に必須となる製造販売業許可の取得に向けて～