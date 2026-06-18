しろとり動物園と提携、ザランタン東かがわのご宿泊者限定で 「早朝貸切プラン」を販売開始

全国5,900施設以上の観光施設に特化した人材サービス事業を行う株式会社ダイブ（東京都新宿区 代表取締役社長：庄子潔、証券コード151A、以下ダイブ）が運営するグランピング施設「ザランタン東かがわ」は、「自由すぎる動物園」として全国的にも有名な「しろとり動物園」と連携し、2026年7月18日～8月31日の期間限定で、開園前の動物園を完全貸切にできる宿泊者限定の早朝プランを販売開始いたします。

本取り組みは、夏季に多くのお客さまが訪れる香川県において、周辺観光をより快適に楽しんでいただくことを目的としたものです。

ザランタン東かがわは、しろとり動物園から車で約10～15分という好立地にあります。動物園での体験を楽しみつつ、豊かな自然と落ち着きのある環境で、特別な滞在をお楽しみいただけます。





取り組みの背景

近年、夏の猛暑により、日中の屋外での観光や動物園巡りは体力的にも負担が大きくなっています。また、しろとり動物園は動物との距離感が近く非常に人気の施設であり、夏休み期間中は多くの人で賑わいます。 その中でザランタン東かがわでは、日中の暑さや混雑を避け、比較的涼しく静かな「朝の動物園観光」を推奨。豊かな自然に囲まれた拠点での「滞在」と人気の「観光」を掛け合わせ、「観光」と「滞在」を分散・快適化する新たな夏の旅行の楽しみ方を提案します。

開園前の「しろとり動物園」完全貸切体験とは

今回の特典の舞台となるのは、一般のお客さまが入園する前の早朝（6:00～8:00）のしろとり動物園です。 静かな朝の空気の中、のびのびと過ごす動物たちを独り占めできる完全プライベート空間となっています。飼育員によるガイドツアーで園内を巡りながら、動物たちの性格や食べ物の好き嫌いなど、図鑑には載っていない裏話を聞くことができます。また、朝一番だからこその象の放飼（ほうし）見学や、至近距離でのキリンへのエサやりなど、普段は見られない特別なプログラムを用意。他のお客さまの映り込みを気にせず、最高のベストショットを写真に収められる“没入型の動物園体験”をお楽しみいただけます。





お客さまのニーズに合わせた3つの限定プラン

本企画では、目的別に3つの特別な体験プランをご用意しました。すべてのプランが朝5:40にザランタンを出発し、2時間限定で行われるプレミアムなツアーです。

（プランA）

【1日1組限定】キリンと過ごす特別な朝。貸切テラスのサファリ・ブレックファスト

最高の非日常体験を味わいたい方におすすめのプランです。キリンの顔が迫る特別なテラスからエサやりを行い、その後はキリンと同じ目線になれる貸切テラスで特製の朝食を味わうことができます。





（プランB）

わくわくサマーアドベンチャー！ちびっこ飼育員の生き物大発見ツアー

お子さまの夏休みの自由研究にぴったりなアクティビティ満載のプランです。飼育員さんと行く自然の生き物観察や虫取り体験を行い、最後には「ちびっこ飼育員賞状」の授与式があります。





（プランC）

【貸切】朝の動物園！キリンとの至近距離プライベート・フォトセッション

カップルや友人グループにおすすめのプランです。普段入れない場所でのキリンとの至近距離フォトセッションと、貸切の園内散策をゆったりと楽しむことができます。





宿泊者限定特典プラン詳細

対象期間中、ザランタン東かがわのご宿泊者限定で、「早朝貸切プラン」をご予約いただけます。

・対象期間： 2026年7月18日～8月31日

・特典対象： ザランタン東かがわ宿泊者限定

・実施時間： 6:00～8:00（5:40 ザランタン出発）

・料金：

・プランA：大人 6,600円 / 12歳以下 5,500円（朝食込み）

・プランB：大人 4,400円 / 12歳以下 3,300円

・プランC：大人 3,300円 / 12歳以下 2,200円

※すべてのプランにおいて、3歳以下のお子さまは無料となります。※雨天時は安全を考慮して基本的にはキャンセル（催行中止）となります。

【しろとり動物園について】

香川県東かがわ市にある「しろとり動物園」は、動物たちとの“圧倒的なゼロ距離”が魅力の体験型動物園です。園内を自由に歩き回る動物たちとの触れ合いや、数少ないホワイトタイガーなど、大人も子どもも夢中になれる見どころが満載。旅の思い出をさらに鮮やかに彩る、抜群の立ち寄りスポットです。

◆施設概要

・住 所： 〒769-2702 香川県東かがわ市松原2111番地

・入園料： 大人（中学生～）1,650円 / 小人（3歳～）770円

・営業時間： 9:30～17:00（入園は16:00まで）





【ザランタン東かがわについて】

香川県東かがわ市にある大人気グランピング施設「ザランタン東かがわ」は、大自然の中で快適なグランピングを楽しめる自然滞在型施設です。心地よい鳥のさえずりで目覚める朝や、豊かな自然に囲まれたアウトドア体験を通じて、ご家族やご友人との特別な思い出作りをご提供いたします。しろとり動物園まで車で約10～15分というアクセスの良さも魅力の一つです。

▼旅のスタイルで選べる3タイプの客室

ザランタン東かがわでは、約8万平米の広大な敷地と瀬戸内海の美しい自然に囲まれたロケーションの中、滞在スタイルに合わせて選べる3タイプの客室をご用意しています。全客室にエアコン・AC電源・プライベート焚き火を完備しており、お車の横付けも可能な快適な環境です。





▼シーサイドテント（一番人気！）

水辺に立つ景観抜群の直径5mのベルテントです。広々とした屋根付きアウトドアリビングに加え、無重力ハンモックが付いたウッドデッキを備え、波音をBGMにゆったりとした時間をお楽しみいただけます。





▼フォレストテント（広々快適！）

緑に囲まれたエリアにある直径6mの大型テント。専用の水道設備を備えており、小さなお子さま連れのファミリーやグループのかたでものびのびと快適にお過ごしいただけます。





▼シーサイドキャビン（サウナ付き！）

水辺に佇む可愛らしい2階建てのログキャビン。防音性に優れており、なんとプライベートテントサウナやプロジェクターも完備。自分たちだけの「海辺の隠れ家」として、ワンランク上のプライベート空間をご提供します。





▼瀬戸内の恵みを堪能するグランピングBBQ

温暖な気候が育んだ瀬戸内の恵みを堪能できる、本格グランピングBBQをご用意しています。ヤシの木やオリーブの木々が点在する南国風のロケーションのなか、ここでしか味わえない贅沢な食体験をお楽しみいただけます。 面倒な準備や片付けは不要の「手ぶらスタイル」。各客室に備えられた専用のアウトドアリビングにて、心地よい海風を感じながら、ご家族やご友人との特別なディナータイムをお過ごしください。





▼瀬戸内の大自然を満喫する豊富なアクティビティ体験

施設内では、穏やかな内海を活かした「SUP」や「カヌー」など、初心者やお子さまでも安心して楽しめるマリンアクティビティを豊富にご用意しています。さらに、熱々のサウナから海にそのままダイブして“ととのう”新体験「桟橋テントサウナ」も大人気。 夜は、客室ごとの専用焚き火台で「焼きマシュマロ」を味わいながら星空を眺めるエモーショナルな時間を。また、車で約4分の場所にある「体験学習館マーレリッコ」での鯛釣り体験や、車で約10～15分の「しろとり動物園」など、周辺観光の拠点としても最適です。

▼この夏は、瀬戸内スローステイリゾートへ！

穏やかな瀬戸内海の絶景と充実のアクティビティが揃う「ザランタン東かがわ」。せとうち時間に心ほどける、ご家族や仲間との特別な夏旅をお楽しみください。





【株式会社ダイブ・概要】

会社名 ：株式会社ダイブ

創業 ：2002年3月

代表取締役社長 ：庄子 潔

本社所在地 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿2-1-12 PMO新宿御苑前 2F/3F

サイト ：https://dive.design/

ダイブは、日本経済の成長エンジン「観光業」の大課題を解決すべく、事業展開しているベンチャー企業です。

基幹事業である観光施設に特化した人材サービス（リゾートバイト）においては、観光施設の大課題である「人手不足」の解決に寄与しており、年間14,555人の観光従事者を創出。日本人人材と外国人人材あわせて、全国47都道府県の累計5,900施設以上の観光施設と、人材のお取引実績があります。

また、新規事業の地方創生事業では、全国6カ所の非観光地（過疎地・消滅可能性自治体を含む）において、D2Cの観光事業を展開。収益の創出・外貨の獲得はもちろん、地域事業者と連携することでのサステナブルな地域づくりに貢献しております。

その他にも、グランピング施設に特化したWEBメディア「 GLAMPICKS（グランピックス）」の運営をはじめとした宿泊施設に対しての集客支援など、IT領域での事業展開も積極的に行っております。