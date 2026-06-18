水上から始まる新たな体験価値の創出からまちづくりまで。博展と清水建設、迅速かつ手軽に土地を構築する「ブロック浮体」の共同実証を開始

水上から始まる新たな体験価値の創出からまちづくりまで。博展と清水建設、迅速かつ手軽に土地を構築する「ブロック浮体」の共同実証を開始